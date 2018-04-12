Слушатели языкового образовательного центра «Далчин» провели благотворительную акцию в Ашхабаде 

В Государственном русском драматическом театре имени А. С. Пушкина в Ашхабаде состоялась благотворительная акция, организованная студентами и школьниками — слушателями языкового образовательного центра «Далчин».
Цель акции — собрать средства для центра «Остров надежды», ставшего первой организацией помощи бездомным животным, официально зарегистрированной в Туркменистане в августе 2017 года как индивидуальное предприятие благотворительного профиля.
Отмечается, что актёры-любители подготовили представление-попурри по мотивам мировой литературной классики, в том числе легенды о любви «Шасенем и Гариб», трагедий Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Отелло», а также произведения «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина.