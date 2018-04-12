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Слабовидящие жители района посетили библиотеку №74
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Слабовидящие жители района посетили библиотеку №74 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Здесь для москвичей была проведена познавательно-развлекательная программа «Не видим, но читаем».
В начале апреля в библиотеке №74 района Богородское в рамках работы с социально слабозащищенной категорией населения состоялось мероприятие «Не видим, но читаем».
Слабовидящие дети района Богородское во время мероприятия читали литературные произведения с использованием специальной техники. Они послушали произведения на бумажных носителях с помощью аппарата Sara. Детвора с интересом изучала новую технику, пробовала с помощью аппарата читать газеты и журналы, серьезную литературу и детские комиксы. Большой интерес вызвала обширная аудиотека библиотеки.
Гости также прослушали классические произведения Александра Островского «На всякого мудреца, довольно простоты» в постановке Малого театра и веселый спектакль театра Сатиры «Проснись и пой!». Завершилось мероприятие турниром по шахматам.
Как сообщили сотрудники библиотеки, по просьбам слушателей были отобраны книги и аудиодиски для последующих посещений. Также были собраны заявки от взрослых и ребят со списком произведений, которые они хотят послушать.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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