В Брянске и Махачкале начались обменные гастроли кукольных театров

Перед брянскими зрителями выступает Дагестанский государственный театр кукол, для детей в Махачкале дает спектакли Брянский театр кукол.

12 апреля коллектив из Махачкалы дал на сцене брянского ТЮЗа детский спектакль «Аладдин и волшебная лампа». В программу гастролей также вошли спектакли «Лисенок Плут» и «Гуси-лебеди».

В Махачкале спектакли будут идти с 12 по 14 апреля на сцене Дагестанского государственного театра кукол. Артисты из Брянска покажут детям спектакли «Сказка о попе и о работнике его Балде», «По щучьему велению» и «Трям! Здравствуйте».

Как рассказал ТАСС представитель брянского театра Борис Антропьев, гастроли в рамках проекта «Театры — детям» позволили кукольникам из Махачкалы приехать полноценным составом — в премьерном спектакле задействовано порядка 10 актеров, а также привезти масштабные декорации, хотя обычно это слишком затратно для гастролирующих театров.