Ещё
В Брянске и Махачкале начались обменные гастроли кукольных театров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Брянске и Махачкале начались обменные гастроли кукольных театров 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Перед брянскими зрителями выступает Дагестанский государственный театр кукол, для детей в Махачкале дает спектакли Брянский театр кукол.
12 апреля коллектив из Махачкалы дал на сцене брянского ТЮЗа детский спектакль «Аладдин и волшебная лампа». В программу гастролей также вошли спектакли «Лисенок Плут» и «Гуси-лебеди».
В Махачкале спектакли будут идти с 12 по 14 апреля на сцене Дагестанского государственного театра кукол. Артисты из Брянска покажут детям спектакли «Сказка о попе и о работнике его Балде», «По щучьему велению» и «Трям! Здравствуйте».
Как рассказал ТАСС представитель брянского театра Борис Антропьев, гастроли в рамках проекта «Театры — детям» позволили кукольникам из Махачкалы приехать полноценным составом — в премьерном спектакле задействовано порядка 10 актеров, а также привезти масштабные декорации, хотя обычно это слишком затратно для гастролирующих театров.
«Это Кавказ»: последние новости
Культурный центр Валерия Гергиева во Владикавказе начнут строить до конца года Как правильно владеть Кавказом В Нальчике пройдет молодежный кинофестиваль «Кинокавказ»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром145
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову19
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение