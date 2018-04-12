Казань смогла: удачный опыт переезда театра кукол

ПРЕДЫСТОРИЯ В последние годы у ростовчан на слуху скандал вокруг переезда театра кукол имени Былкова. Выяснилось, что здание в переулке Университетском, 46 было перестроено из Благовещенской церкви в 1964 году. Сама церковь построена в 1909 году, а в 1930-е годы была переоборудована под детскую техническую станцию. По данным ростовской епархии, у церкви в эти годы снесли купол, выполнили стеклянную пристройку, однако даже сейчас сохранилась ее алтарная часть. В связи с этим здание попадает под действие 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» и на этом основании должно быть передано ростовской епархии.

[caption id="attachment_48257" align="alignnone" width="900"] фото греческой Благовещенской церкви, построенной в 1909 г, [/caption] Учитывая тот факт, что в советское время была организована именно перестройка под театр кукол, здание не совсем подходит для его нужд, говорил в интервью радиостанции «Соль» пресс-секретарь ростовской епархии Игорь Петровский . В частности, он обращает внимание на тот факт, что зал сейчас не может вместить большое количество зрителей (судя по сайту театра — не более 180) и не с каждого места хорошо видно представление. Несмотря на то, что здание должно быть передано структурам РПЦ не позднее 30 октября 2019 года, Игорь Петровский неоднократно подчеркивал в интервью, что театр кукол не будут выселять до тех пор, пока не будет построено новое здание. Эту же позицию озвучивал и губернатор Ростовской области Василий Голубев

[caption id="attachment_48258" align="alignnone" width="900"] фото — andrey_meot, Ростовское городское сообщество [/caption]

Тем не менее, новости о выселении театра кукол из здания в переулке Университетском некоторые городские активисты восприняли негативно. В частности, было организовано несколько пикетов на эту тему. Среди основных доводов в защиту своей позиции и оставления театра на прежнем месте активистами называется тот факт, что у церкви уже есть несколько помещений в городе, а кукольный театр в городе один. Также они сравнивают переезд с маленьким пожаром и не уверены, что новое месторасположение будет удобно для семейного посещения. В тоже время Игорь Петровский рассказывал, что в здании в переулке Университетском, 46 планируется собрать святыни со всей Ростовской области. «Они сейчас в различных местах, в храмах где-то ютятся. Нет возможности в одном месте это разместить. Это будет древлехранилище, музей духовной культуры Дона, где мы можем показать, что на Дону существовала и своя иконопись, и свой стиль. Такого музея нет нигде. Это будет первый и единственный музей», — отметил он в интервью радио «Соль».

[caption id="attachment_48256" align="alignnone" width="800"] Фото — нынешнее здание театра кукол «Экият» в Казани, построенное в 2012 году [/caption]

ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ

Тем не менее, Ростов-на-Дону — не первый город, столкнувшийся с подобной историей. Аналогичная произошла несколько лет назад в Казани. Местный театр кукол «Экият» до недавнего времени располагался в памятнике архитектуры XVII века — бывшей церкви Сошествия Святого Духа. При этом здание было ветхим и требовало срочного ремонта. В итоге правительство республики Татарстан по инициативе президента Минтимера Шаймиева выделило неподалеку участок размером 1,5 га для строительства нового здания театра. Планировалось, что спектакли начнут показывать там уже в 2009 году, однако сроки сдвинулись и новый театр распахнул свои двери лишь 1 марта 2012 года. На его возведение было выделено 1,3 млрд руб.

[caption id="attachment_48255" align="alignnone" width="1280"] Казанский театр кукол «Экият» в здании церкви Сошествия Святого Духа в 2008 году, фото — Игорь Алексеев [/caption]

Новое здание, по сообщению татарским СМИ, внешне напоминает сказочный замок и является одним из крупнейших среди кукольных театров России, в нем есть два зала — большой на 250 мест и малый на 100 мест. «Стены замка украшены скульптурными изображениями героев сказок. Здесь можно увидеть электромеханические часы с часовым механизмом чистопольского производства, диаметр циферблата — четыре метра. Высота башни — 14 метров, Жар-птицы на фасаде — 9 метров. Общая концепция кукольного театра и расположение декоративных элементов на фасаде были продуманы главным архитектором проекта Светланой Мамлеевой. Впервые собственные площадки получат русская и татарская труппы театра, ранее делившие между собой одну сцену, одни гримерные. Мастерские из полуподвальных помещений переедут в светлые и просторные. Появится возможность создать музей театра постоянно действующую выставку кукол», — пишет портал «Казанские истории». При этом отмечается, что особенно красиво здание выглядит вечером, когда включается его подсветка. В новом здании нашлось место и для детского театра, аллеи кукол, детского кафе, магазина сувениров и книг. Вне всякого сомнения, оно стало украшением Петербургской улицы в Казани, а от его возведения выиграли все.

[caption id="attachment_48254" align="alignnone" width="940"] нынешнее здание театра кукол «Экият» в Казани, построенное в 2012 году, Arriva.ru [/caption]

В тоже время в здании церкви Сошествия Святого Духа, где ранее располагался театр кукол «Экият», были проведены ремонтно-восстановительных работы, заново была отстроена колокольня. В течение 2012-2015 годов в реставрацию и благоустройство территории вложили 105 млн руб. Рядом с церковью появилось частное общеобразовательное учреждение Казанской епархии, а в 2015 году на колокольню церкви были водружены двенадцать новых колоколов. «Это будет красивейший храм города, сюда будут приходить и казанцы, и туристы», — сообщил в ноябре 2015 года президент республики Татарстан Рустам Миннинханов

[caption id="attachment_48253" align="alignnone" width="1280"] Церковь Сошествия Святого Духа в Казани, фото — Игорь Алексеев [/caption]

ПО ОПЫТУ КАЗАНИ

Но вернемся в Ростов-на-Дону. На днях главный архитектор города Роман Илюгин напомнил, что в рамках комплексного освоения территории Театрального спуска планируется строительство объекта регионального значения «Многофункциональный детский центр — кукольный театр». Конечно, его проект еще не представлен, но, тем не менее, это значит, что, по примеру Казани, у Ростова есть все шансы решить сразу несколько проблем: вернуть исторический вид зданию, вдохнуть жизнь в новую территорию в центре, ранее считавшуюся депрессивным районом, а также получить новый современный театр кукол. Также как и в столице Татарстана, от этого могут выиграть все, как говорится, «win-win». Осталось понять, хотят ли такого развития сами ростовчане.

Михаил Кругликов