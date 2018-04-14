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Спектакли и мастер-классы по дрессировке собак: как пройдут заключительные дни фестиваля «Пасхальный дар»
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Спектакли и мастер-классы по дрессировке собак: как пройдут заключительные дни фестиваля «Пасхальный дар» 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На площадках фестиваля горожан и гостей столицы ждут концерты, представления и увлекательные занятия.
К завершению подходит городской фестиваль «Пасхальный дар». На выходных, 14 и 15 апреля, пройдут его заключительные дни, когда гостей будут встречать концертами, инклюзивными спектаклями, постановками и мастер-классами.
Тверская площадь
Посетителям Тверского бульвара предложат принять участие в программе «Четвероногий друг». Желающие также смогут получить консультации ветеринара и специалиста по грумингу, а также поучаствовать в мастер-классах.
Около памятнику Сергею Есенину 14 и 15 апреля в 12 часов здесь будут проводиться занятия «О чем говорит собака». Зоопсихолог научит детей понимать язык тела домашних животных. А в 13 часов начнется занятие, во время которого дети смогут узнать, как правильно ухаживать за кошками.
Также на площадке состоятся мастер-классы по стрижке собак, а в местной кинологической школе пройдет практическое занятие и лекция по дрессировке собак.
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Интерактивные спектакли и концерты: как завершится фестиваль «Пасхальный дар»
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