Спектакль Даниэля Финци Паски «La Verita» впервые представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. / ТАСС /. Специальный показ спектакля одного из самых востребованных европейских режиссеров, швейцарца Даниэля Финци Паски «La Verit» ("Истина") впервые пройдет в Екатеринбурге в июне. Об этом в четверг ТАСС сообщили организаторы гастролей — арт-холдинг «Ангажемент».

"В Екатеринбурге эксклюзивный показ «La Verit» пройдет 11 июня на сцене Театра юного зрителя. Мы надеемся, что на Урал приедет и сам Даниэле Финци Паска. Далее спектакль отправится на Платоновский фестиваль в Воронеж, и все, это действительно, эксклюзивные показы спектакля в России", — сказали в арт-холдинге.

В 2010 году режиссер увидел занавес к балету «Безумный Тристан», расписанный Сальвадором Дали в 1940-х годах в Нью-Йорке. Под впечатлением от этой работы Финци Паска создал спектакль «La Verit», где соединены цирк, танец, живопись, музыка и пение.

"После премьеры в Монреале, состоявшейся в январе 2013 года, шоу выдержало более 370 представлений в 56 городах мира. Российский зритель впервые увидел постановку в январе этого года на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова в Санкт— Петербурге", — отметили в арт-холдинге.

Три года оригинальный занавес, нарисованный Сальвадором Дали, был частью спектакля. Сегодня в представлении используется сертифицированная копия занавеса, уточнили там.

Даниэле Финци Паска — режиссер, драматург, хореограф, клоун. В России он известен, прежде всего, как постановщик церемоний закрытия Олимпийских игр в Сочи, открытия Паралимпийских игр, а также церемонии закрытия Олимпиады в Турине в 2006 году. Кроме того, Финци Паска — режиссер одного из самых поэтичных шоу канадского Cirque du Soleil «Corteo». Финци Паска приезжал в Екатеринбург в 2009 году в рамках программы Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.