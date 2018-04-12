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В школе № 1883 прошёл мастер-класс актерского мастерства
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В школе № 1883 прошёл мастер-класс актерского мастерства 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
9 апреля в школе № 1883 состоялась творческая встреча учеников нашей школы с актером кино и театра «Луны» Михаилом Клюшкиным. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Михаил рассказал ребятам о проекте спектакля «А зори здесь тихие…», провел мастер — класс по сценической речи, постановке движений на сцене, дал много практических советов всем заинтересованным. После мастер-класса ребята смогли продемонстрировать свои мини — номера, где им необходимо было показать животных и оживить предметы. Встреча получилась интересной и продуктивной.
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