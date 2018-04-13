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В субботу на Профсоюзной улице покажут сенсорный спектакль
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В субботу на Профсоюзной улице покажут сенсорный спектакль 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В ЮЗАО в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» пройдут инклюзивные спектакли для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».
На Юго-Западе столицы фестиваль «Пасхальный дар» проходит на площадке, которая расположена по адресу: улица Профсоюзная, д. 41. В субботу, 14 апреля, пройдет день благотворительного фонда «Со-Единение». На площадке Центр творческих проектов «Инклюзион» представит два спектакля: «Кармен», «4 ветра».
В яркой и динамичной постановке «Кармен», которая начнется в 15.00, выступят актеры с ограничениями по состоянию здоровья. А сенсорный спектакль «4 ветра» предназначен для зрителей с нарушениями слуха и зрения. Его можно будет увидеть в анимационном шале с 12.00 до 19.00.
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