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Мастер-классы, спектакли и лекции: в Уфе пройдет «Библионочь»
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Мастер-классы, спектакли и лекции: в Уфе пройдет «Библионочь» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
21 апреля в башкирской столице проведут традиционную акцию, посвященную литературе. «Библионочь» пройдет на четырех площадках города на базе Национальной библиотеки имени Валиди. Будет работать главный корпус на Ленина, 4, центр юношеского и детского чтения на Проспекте Октября 62/2 и Менделеева, 203. А также во втором корпусе — Доме купца Чижова на Октябрьской революции, 10.
— В программе мероприятия поэтические чтения, мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с читателями, — рассказали организаторы. — На площадках проведут интеллектуальные игры, викторины, конкурсы и квесты. Посетители смогут увидеть выставку рукописей и редких изданий. Для детей будет работать анимационная комната с играми и аквагримом.
Мероприятия пройдут и в республиканской библиотеке для слепых. «Библиосумерки — 2018» для детей начнутся в 17 часов. Здесь юных читателей ждет увлекательная литературно-музыкальная программа.
В модельной библиотеке номер 41 на Калинина, 11 подготовили программу, посвященную Году добровольца.
Список библиотек, в которых пройдет акция и программу мероприятий можно узнать на официальных сайтах организаторов или по телефонам 8 (347) 216-47-28, 8 (347) 276-61-87.
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