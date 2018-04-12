Большой театр России с балетом «Дама с камелиями» впервые приехал в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. / ТАСС /. Двухдневные гастроли Большого театра России с балетом Джона Ноймайера «Дама с камелиями» в рамках спецпроекта закрывают в Новосибирске программу V Транссибирского арт-фестиваля под руководством скрипача Вадима Репина . Как рассказал сам Репин, показы этого спектакля — особое событие не только для Новосибирска, но и для самого театра.

"Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014 году никогда стен Большого театра не покидала", — отметил музыкант.

Спектакль «Дама с камелиями» современный хореограф Джон Ноймайер впервые представил в 1978 году в Штутгарте. Сегодня он входит в число наиболее популярных балетов второй половины XX века.

V Транссибирский арт-фестиваль проходил в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля, в его рамках состоялось больше 20 концертов, мастер-классов и творческих встреч с мировыми звездами, которые посетило 19 тыс. зрителей. Еще почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов. В рамках арт-фестиваля в Новосибирске прозвучало пять премьер, это были произведения Алексея Игудесмана , Даниэля Шнидера, Андрея Молчанова , Михаила Крутика и Софии Губайдулиной.

Российская часть фестиваля также проходила в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, в июне и июле музыканты отправится на гастроли в США и Японию.