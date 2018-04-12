Большой театр России с балетом «Дама с камелиями» впервые приехал в Новосибирск 

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Двухдневные гастроли Большого театра России с балетом Джона Ноймайера «Дама с камелиями» в рамках спецпроекта закрывают в Новосибирске программу V Транссибирского арт-фестиваля под руководством скрипача Вадима Репина. Как рассказал сам Репин, показы этого спектакля — особое событие не только для Новосибирска, но и для самого театра.
"Это уникальное событие, поскольку довольно большое количество лет Большой театр не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен его спектакль. Более того, эта постановка Джона Ноймайера с момента премьеры в 2014 году никогда стен Большого театра не покидала", — отметил музыкант.
Как уточняют организаторы фестиваля, 12 апреля партию Маргариты Готье исполняет прима Большого театра, лауреат государственной премии РФ Светлана Захарова. Партию Армана Дюваля танцует премьер Большого Денис Родькин. 13 апреля в этих партиях выступят другие звезды театра — Ольга Смирнова и Артем Овчаренко. Всего для организации показов в Новосибирск из Москвы приехала труппа из 210 человек.
Спектакль «Дама с камелиями» современный хореограф Джон Ноймайер впервые представил в 1978 году в Штутгарте. Сегодня он входит в число наиболее популярных балетов второй половины XX века.
V Транссибирский арт-фестиваль проходил в Новосибирске с 9 марта по 2 апреля, в его рамках состоялось больше 20 концертов, мастер-классов и творческих встреч с мировыми звездами, которые посетило 19 тыс. зрителей. Еще почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов. В рамках арт-фестиваля в Новосибирске прозвучало пять премьер, это были произведения Алексея Игудесмана, Даниэля Шнидера, Андрея Молчанова, Михаила Крутика и Софии Губайдулиной.
Российская часть фестиваля также проходила в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, в июне и июле музыканты отправится на гастроли в США и Японию.