Юные жители Печатников стали участниками небольших театральных постановок

В начале апреля в дошкольном отделении корпуса № 1 школы №1256, расположенной на территории района Печатники, состоялся показ небольших театральных постановок, участие в которых приняли ученики отделения. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«На открытом показе «Весёлая карусель» были представлены небылицы в разных видах и элементах театрализованной деятельности. Данная форма работы поможет детям формировать основу для восприятия художественного образа и литературного вкуса, — говорится в сообщении.

Подробнее на сайте школы:sch1256uv.mskobr.ru. (то)