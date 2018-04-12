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Юные жители Печатников стали участниками небольших театральных постановок
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Юные жители Печатников стали участниками небольших театральных постановок 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В начале апреля в дошкольном отделении корпуса № 1 школы №1256, расположенной на территории района Печатники, состоялся показ небольших театральных постановок, участие в которых приняли ученики отделения. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«На открытом показе «Весёлая карусель» были представлены небылицы в разных видах и элементах театрализованной деятельности. Данная форма работы поможет детям формировать основу для восприятия художественного образа и литературного вкуса, — говорится в сообщении.
Подробнее на сайте школы:sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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