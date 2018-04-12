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В клубе «Атом» выступят творческие коллективы храма великомученика Феодора Тирона
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В клубе «Атом» выступят творческие коллективы храма великомученика Феодора Тирона 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В концертной программе «Пасхальный колокольный звон» примут участие хор младшей группы воскресной школы, младший, средний, старший и молодежный хоры, а также театральная студия храма.
— Для зрителей прозвучат церковные пасхальные песнопения. Приходская театральная студия покажет спектакль «Как ежик ходил встречать рассвет» по одноименному произведению С. Козлова. Также прозвучат классические произведения в сольном исполнении на фортепиано, скрипке, ксилофоне, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Мероприятие состоится 15 апреля в 12.30. Вход свободный. Адрес клуба «Атом»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. (ео)
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