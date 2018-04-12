В библиотеке на Паршина покажут телеспектакль «Стакан воды»

В библиотеке № 240 Хорошево-Мневников 15 апреля пройдет очередная встреча киноклуба «Классика мирового кино». В этот раз участники увидят телеспектакль Малого театра «Стакан воды».

— Спектакль поставлен по одноименной пьесе французского драматурга Эжена Скриба. «Стакан воды» — это заговоры, любовь и политика при дворе английской королевы. Притча о том, как подчас труден выбор между совестью, честью, велением сердца и политической выгодой. На весах оказываются мир и любовь, а решает все сущая безделица — стакан воды. Спектакль захватывает увлекательной интригой и тонким юмором, стильными костюмами и великолепной музыкой, и, конечно, блистательной игрой актеров, — отметили сотрудники библиотеки.

Начало в 12.00. Адрес библиотеки № 240: ул. Паршина, д. 33. Телефон для справок: 8 (499) 720-19-84. (ео)