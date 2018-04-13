Балы и мастер‑классы ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар» в эти выходные 

Как сообщает портал столичного правительства, завершающий день фестиваля будет традиционно посвящен будущим мамам и теме материнства. По всему городу гостей ждут концерты, спектакли, постановки, лекции и выставки. 14 апреля на площади Революции пройдет «праздник добра и здоровья», посвященный деятельности фонда Оксаны Федоровой. На площадке горожане смогут посмотреть концерты, пройти экспресс-диагностику у лора и врача-педиатра, прослушать лекцию о моде и расписать пасхальные яйца. 15 апреля на Тверской пощади будет организован показ мод для беременных женщин, фотозоны, конкурсы и викторины, в которых можно будет выиграть детскую кроватку и коляску.