Балы и мастер‑классы ждут гостей «Пасхального дара» в заключительные выходные фестиваля

В заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» 14 и 15 апреля на площадках по всему городу гостей ждут концерты, спектакли, постановки, мастер-классы и выставки, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» — отличный шанс отправиться на прогулку по весенней Москве и замечательно провести время всей семьей! 14 и 15 апреля на площадках по всему городу вас ждут концерты с участием знаменитостей, инклюзивные спектакли, постановки по мотивам любимых сказок и сотни других увлекательных занятий», — говорится в сообщении.

На Тверской площади посетителей ждут сразу два пасхальных бала: дневной (14 апреля, с 12:00 до 15:00) и вечерний (15 апреля, с 18:00 до 21:00). На этих праздниках гости смогут не только полюбоваться выступлениями профессиональных танцоров, но и самостоятельно разучить эффектные па и попробовать повторить их под живую музыку.

14 и 15 апреля на этой площадке продолжатся увлекательные мастер-классы для всей семьи. С 13:00 до 18:00 можно будет смастерить витражи в технике «Тиффани», c 12.00 до 16.00 — слепить марципановые фигурки. Но самое необычное кулинарное занятие ждет гостей 15 апреля, в 17:00. Самый юный поваренок России, четырехлетняя Полина Симонова, участница шоу талантов «Лучше всех», научит гостей фестиваля готовить вкуснейший салат оливье.

15 апреля на Манежной площади для гостей фестиваля пройдет концертная программа от благотворительного фонда «Бюро добрых дел». С 12:00 до 15:00 всех желающих приглашают послушать выступления оперных исполнителей в сопровождении симфонического оркестра, а также концерт хора «Архангельский глас».

На Тверском бульваре 14 и 15 апреля продолжается программа помощи бездомным животным «Четвероногий друг». В эти дни все желающие могут прийти на бульвар вместе со своей собакой или кошкой, получить консультацию ветеринара или специалиста по грумингу и поучаствовать в многочисленных мастер-классах.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году. В 2018 году организовано 38 площадок «Пасхального дара» будет 38 на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.

В фестивале участвует более 20 благотворительных фондов, среди которых «ОРБИ», «Со-Единение», «Артист», «Бюро добрых дел», «Старость в радость», «Вера», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» и многие другие. В ходе фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов.