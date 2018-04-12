Балы и мастер‑классы ждут гостей «Пасхального дара» в заключительные выходные фестиваля 

В заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» 14 и 15 апреля на площадках по всему городу гостей ждут концерты, спектакли, постановки, мастер-классы и выставки, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Заключительные выходные фестиваля «Пасхальный дар» — отличный шанс отправиться на прогулку по весенней Москве и замечательно провести время всей семьей! 14 и 15 апреля на площадках по всему городу вас ждут концерты с участием знаменитостей, инклюзивные спектакли, постановки по мотивам любимых сказок и сотни других увлекательных занятий», — говорится в сообщении.
На Тверской площади посетителей ждут сразу два пасхальных бала: дневной (14 апреля, с 12:00 до 15:00) и вечерний (15 апреля, с 18:00 до 21:00). На этих праздниках гости смогут не только полюбоваться выступлениями профессиональных танцоров, но и самостоятельно разучить эффектные па и попробовать повторить их под живую музыку.
14 и 15 апреля на этой площадке продолжатся увлекательные мастер-классы для всей семьи. С 13:00 до 18:00 можно будет смастерить витражи в технике «Тиффани», c 12.00 до 16.00 — слепить марципановые фигурки. Но самое необычное кулинарное занятие ждет гостей 15 апреля, в 17:00. Самый юный поваренок России, четырехлетняя Полина Симонова, участница шоу талантов «Лучше всех», научит гостей фестиваля готовить вкуснейший салат оливье.
14 апреля на площади Революции с 12:00 до 19:00 пройдет день благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». На сцене для гостей выступят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Юлия Началова, Дмитрий Галихин, Аркадий Евтушенко, Эмили, Анастасия Матафонова, участники шоу «Голос» и многие другие певцы и музыканты.
15 апреля на Манежной площади для гостей фестиваля пройдет концертная программа от благотворительного фонда «Бюро добрых дел». С 12:00 до 15:00 всех желающих приглашают послушать выступления оперных исполнителей в сопровождении симфонического оркестра, а также концерт хора «Архангельский глас».
На Тверском бульваре 14 и 15 апреля продолжается программа помощи бездомным животным «Четвероногий друг». В эти дни все желающие могут прийти на бульвар вместе со своей собакой или кошкой, получить консультацию ветеринара или специалиста по грумингу и поучаствовать в многочисленных мастер-классах.
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году. В 2018 году организовано 38 площадок «Пасхального дара» будет 38 на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
В фестивале участвует более 20 благотворительных фондов, среди которых «ОРБИ», «Со-Единение», «Артист», «Бюро добрых дел», «Старость в радость», «Вера», фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» и многие другие. В ходе фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов.