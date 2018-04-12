Ещё
В библиотеке №30 на улице Софьи Ковалевской покажут спектакль «Облако в штанах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке №30 на улице Софьи Ковалевской покажут спектакль «Облако в штанах» 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской 26 апреля состоится показ спектакля «Облако в штанах» режиссера Георгия Червинского в исполнении актеров театра-студии «69». Главную роль сыграет Владимир Сечкин. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко.
— Спектакль повествует о любви Маяковского к Лиличке Брик — страстной, сильной, длиною в жизнь, — рассказала Казаченко. — Георгий Червинский использует в спектакле ранние произведения поэта.
Спектакль начнется в 18.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8, корпус 1. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Воспитанники центра «Гермес» на Учинской стали лауреатами театрального фестиваля Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок Воспитанники детского сада в Дмитровском узнали о прошлом утюга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть14
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина65
Классика и гениталии: что не так с нашим театром156
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение