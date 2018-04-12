В библиотеке №30 на улице Софьи Ковалевской покажут спектакль «Облако в штанах»

В библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской 26 апреля состоится показ спектакля «Облако в штанах» режиссера Георгия Червинского в исполнении актеров театра-студии «69». Главную роль сыграет Владимир Сечкин . Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Казаченко. — Спектакль повествует о любви Маяковского к Лиличке Брик — страстной, сильной, длиною в жизнь, — рассказала Казаченко. — Георгий Червинский использует в спектакле ранние произведения поэта. Спектакль начнется в 18.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8, корпус 1. (мю)