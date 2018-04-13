Артисты расскажут как создать театр кукол в Московском доме книги

В Московском доме книги на Новом Арбате состоится встреча с актерами. Они расскажут 21 апреля всем желающим как создать собственный домашний театр и кукол.

На официальном сайте учреждения написано, что артисты театра «Отражение» покажут редкие экземпляры марионеток из Таиланда и Индонезии. Все участники встречи смогут задать вопросы выступающим. Кроме того, у каждого будет возможность поуправлять куклами.

Посетить мероприятие сможет каждый желающий, вход свободный.

Желающих побывать на встрече с кукловодами ждут в 13:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 8.