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Артисты расскажут как создать театр кукол в Московском доме книги
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Артисты расскажут как создать театр кукол в Московском доме книги 

Управа района Арбат города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Московском доме книги на Новом Арбате состоится встреча с актерами. Они расскажут 21 апреля всем желающим как создать собственный домашний театр и кукол.
На официальном сайте учреждения написано, что артисты театра «Отражение» покажут редкие экземпляры марионеток из Таиланда и Индонезии. Все участники встречи смогут задать вопросы выступающим. Кроме того, у каждого будет возможность поуправлять куклами.
Посетить мероприятие сможет каждый желающий, вход свободный.
Желающих побывать на встрече с кукловодами ждут в 13:00 по адресу: улица Новый Арбат, дом 8.
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