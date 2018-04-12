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«Собака.ru» объявляет номинантов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2018
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«Собака.ru» объявляет номинантов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2018 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Ежегодная премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» проводится в тринадцатый раз и знакомит с героями нашего времени — эти люди меняют наш город к лучшему. Главная миссия премии — просветительская, а каждый номинант — лидер в своей сфере деятельности.
В этом году в «ТОП 50» заявлены десять номинаций: «Мода», «Искусство», «Книги», «Театр», «Музыка», «Кино», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт» и — впервые — «Команды». Так редакция и эксперты решили отметить работу комьюнити, сумевших объединить свои силы в становлении городской культурной и социальной среды.
На сайте top50.sobaka.ru горожане могут поддержать своими голосами номинантов премии и таким образом сказать «спасибо» тем, кто своей работой и своим примером изменил облик Петербурга. При этом редакция хочет отметить, что «ТОП 50» — не является ежегодным чемпионатом по известности. Мы считаем лауреатом, победителем и чемпионом каждого из пятидесяти героев премии. Интервью и портрет каждого номинанта войдут в коллекционный июньский номер «Собака.ru».
Голосование на сайте top50.sobaka.ru будет остановлено в ночь на 5 июня 2018 года, после чего редакция объявит день тишины, проанализирует честность голосов и уберет все «накрутки», если таковые будут обнаружены. Это гарантирует нам не только самые честные выборы, но и поддержит интригу до объявления имени победителя.
О решении жителей города мы узнаем 5 июня на церемонии вручения премии в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, ведущей которой уже в двенадцатый раз станет Ксения Собчак.
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