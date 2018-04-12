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Российский молодежный театр представит премьеру «Два веронца» по Шекспиру
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Российский молодежный театр представит премьеру «Два веронца» по Шекспиру 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский молодежный театр представит премьеру «Два веронца» по одной из ранних романтических комедий Уильяма Шекспира. Постановку осуществил актер театра и кино, выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача в ГИТИС Михаил Станкевич вместе с художником Алексеем Вотяковым.
Премьерные показы пройдут 12 и 13 апреля.
"Пьеса «Два веронца» — котел из гениальных задумок, которые потом Шекспир развил в «Двенадцатой ночи», в «Много шума из ничего», в «Сне в летнюю ночь». Над этим хотелось поработать с теми ребятами, которые только-только пришли в театр, и с уже опытными мастерами, которые еще молоды душой", — сказал Станкевич накануне премьеры.
В спектакле заняты Денис Фомин, Марианна Ильина, Константин Юрченко, Георгий Гайдучик, Дарья Бранкевич, Дарья Рощина, Николай Угрюмов, Владимир Зомерфельд, Алексей Блохин и другие.
По словам режиссера, в спектакле множество разных жанров — комедия и драма, скетчи и перфомансы, трагедия и лирика.
"Нам кажется, что эта история о влюбленных поэтах. Они все пишут стихи, записки, рвут и прячут письма, передают записки… Поэтому у нас фактически нет декораций, а есть только замечательные артисты с потрясающей энергетикой — и рваная бумага", — сказал Станкевич.
"Мне кажется, этот спектакль — о чуде, которое может произойти внутри каждого, кто сможет содрать с себя все гадкое и дрянное и сумеет обновиться, очиститься", — добавил он.
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