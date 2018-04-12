Юрий Куклачев раздарил себя детям

12 апреля свой 69-й день рождения отмечает артист цирка, создатель и худрук Театра кошек Юрий Куклачев . Корреспондент «ВМ» дозвонилась известному дрессировщику, поздравила с праздником.

— Здравствуйте, — обрадовался Юрий Дмитриевич звонку. — «Вечерка» для меня особенная газета, она первой в 1973 году написала обо мне. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить нашего московского мэра Сергея Семеновича Собянина за капитальный ремонт в нашем Театре кошек. Все гости восхищаются красотой и витражами, украшающими наш любимый театр.

— Как вы отмечаете свой день рождения?

— Раньше я собирал за большим столом родных и друзей, а потом изменил традицию. Теперь 12 апреля я собираю в своем театре ребят из детских домов, мы с кошечками выступаем, показываем им представление. А затем я дарю приглашенным свою маленькую копию — куклу, которую 35 лет назад придумали на Гомельской фабрике игрушек. Недавно я нашел эту фабрику в Белоруссии и возобновил выпуск своей куклы. Для меня счастье и блаженство дарить их человеку, потому что никто в радости не будет делать зла. Счастливый человек излучает тепло, и его тянет на добрые дела.

— А какой ваш идеальный вечер?

— В кругу семьи. У нас с женой трое детей и шесть внуков, мы богатые бабушка и дедушка. И нет никого счастливее меня, когда внуки бегут ко мне, обнимают от чистого сердца, кричат звонкими голосами: «Дедушка!» У меня в эти минуты слезы на глаза наворачиваются.