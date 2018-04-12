В Международный день культуры в театре на Ленинградском проспекте покажут «Бриллианты и любовь»

В театре «Ромэн», который расположен на Ленинградском проспекте, 15 апреля отметят Международный день культуры. Зрители увидят комедию «Бриллианты и любовь». Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В водевильной истории отражены быт и нравы современных цыган, однако культурное наследие остается для них той питающей почвой, на которой растет сегодняшнее поколение, — отметил представитель театра.

Начало спектакля в 18.00. Театр «Ромэн» находится по адресу Ленинградский проспект, 32/2. (мю)