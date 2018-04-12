Пятиклассники из Черемушек выступили на фестивале «Через театр»

Воспитанники 5 «В» класса школы № 2115 приняли участие во втором межрегиональном фестивале «Через театр» с постановкой на английском языке. Всего в фестивале участвовали более 20 школьных театральных коллективов из четырех регионов России.

«Наши талантливые пятиклассники представили зрителям небольшой комедийный спектакль по мотивам известной сказки: «Little Red Riding Hood» и получили награду в номинации: «Ярко созданные сценические образы», — передает пресс-служба школы из Черемушек.

Во второй день фестиваля дети приняли участие в театральных мастер-классах, где их обучали основам актерского мастерства, сценической речи, танцам и искусству создания декораций.