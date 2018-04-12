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На концерте «На Кирпичке» выступит детский кукольный театр
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На концерте «На Кирпичке» выступит детский кукольный театр 

Управа района Соколиная гора 57 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Динамичный отчетный концерт клубов и творческих коллективов семейного центра «На Кирпичке» состоится в ближайшее воскресенье.
В программе мероприятия будут представлены выступления воспитанников секций карате и ушу, капоэйра и винчун, а также выступление детского кукольного театра. Кроме того, в семейном центре глазам посетителей будет представлена экспозиция работ ребят, которые занимаются в развивающих и творческих студиях.
Также в рамках концерта выступят представители старшего поколения соколинцев, которые ведут активную жизнь и участвуют в занятиях по вокалу, танцам и по физкультуре семейного центра «На Кирпичке».
Отчетный концерт начнется 15 апреля в 13 часов дня по адресу: 1-й Кирпичный переулок, дом 17 (вход со двора).
Вход свободный.
Телефон для справок: +7 (499) 366-77-27.
Фото: предоставлено Семейным центром «На Кирпичке».
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