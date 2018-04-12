Благотворительное театральное шоу Московского зоопарка может отравиться в турне по регионам России

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Театральное шоу «Большое весеннее путешествие» — крайне важный проект для Московского зоопарка, ставшего в последние годы пространством добрых дел. Мы счастливы поддержать детей-подопечных благотворительных фондов. Мы искренне верим, что фильмы, созданные в содружестве с «Кинопоэзией Анатолия Белого», будут радовать малышей, а мы все вместе сможем собрать достаточно средств на программы их лечения и реабилитации». Мы думали, что спектакль на сцене Театриума на Серпуховке в Москве будет разовым мероприятием, однако сейчас к нам обращаются из регионов с предложением приехать к ним», — пояснила она.

В пресс-службе Московского зоопарка добавили, что театральное шоу адресовано семейной аудитории.