Благотворительное театральное шоу Московского зоопарка может отравиться в турне по регионам России 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Театральное шоу «Большое весеннее путешествие» — крайне важный проект для Московского зоопарка, ставшего в последние годы пространством добрых дел. Мы счастливы поддержать детей-подопечных благотворительных фондов. Мы искренне верим, что фильмы, созданные в содружестве с «Кинопоэзией Анатолия Белого», будут радовать малышей, а мы все вместе сможем собрать достаточно средств на программы их лечения и реабилитации». Мы думали, что спектакль на сцене Театриума на Серпуховке в Москве будет разовым мероприятием, однако сейчас к нам обращаются из регионов с предложением приехать к ним», — пояснила она.
В пресс-службе Московского зоопарка добавили, что театральное шоу адресовано семейной аудитории.
«В основе проекта — совместная работа «Кинопоэзии Анатолия Белого» и Московского зоопарка по созданию цикла мини-фильмов. Осенью 2017 г. в пространстве Московского зоопарка отснято четыре уникальных серии на темы любимых детских стихотворений о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов — Константин Хабенский («Фонд Хабенского»), Ксения Раппопорт (фонд «Дети-бабочки»), Елизавета Боярская (фонд «Доктор Клоун»), Егор Бероев (фонд «Я есть!»)», — отметил руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка Магомед Саралиев.