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В Самаре проходит фестиваль «Роснефть зажигает звезды»
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В Самаре проходит фестиваль «Роснефть зажигает звезды» 

ТРК Губерния 55 минут назад
Самаре стартовал зональный этап 8-го корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звёзды". Конкурс будет проходить три дня. Участие в нём принимают все дочерние общества компании. С открытия сюжет Кирилла Козина.
Фестиваль по традиции открывают вокалисты. Это сольные и групповые номера. Перед жюри и зрителями — целая палитра жанров от народного до эстрадного пения. Важно, что участники — не профессиональные артисты, а на сцене вместе с нефтедобытчиками, нефтепереработчиками и нефтехимиками выступают члены их семей.
Соревнуются в трёх возрастных категориях. Это 7-12 лет, 13-17 и 18 лет и старше. Детское творчество — неотъемлемая часть фестиваля. Номерам, самоотдаче и целеустремлённости юных участников позавидовать могут и взрослые.
Имена победителей станут известны в эту пятницу, во время гала-концерта. Жюри предстоит определиться со своим выбором не только среди вокалистов. В программе фестиваля — танцы, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, выступления музыкантов. Отдельно будут оцениваться фотоработы и рисунки участников.
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