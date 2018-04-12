В Самаре проходит фестиваль «Роснефть зажигает звезды»

Самаре стартовал зональный этап 8-го корпоративного фестиваля " Роснефть зажигает звёзды". Конкурс будет проходить три дня. Участие в нём принимают все дочерние общества компании. С открытия сюжет Кирилла Козина.

Фестиваль по традиции открывают вокалисты. Это сольные и групповые номера. Перед жюри и зрителями — целая палитра жанров от народного до эстрадного пения. Важно, что участники — не профессиональные артисты, а на сцене вместе с нефтедобытчиками, нефтепереработчиками и нефтехимиками выступают члены их семей.

Соревнуются в трёх возрастных категориях. Это 7-12 лет, 13-17 и 18 лет и старше. Детское творчество — неотъемлемая часть фестиваля. Номерам, самоотдаче и целеустремлённости юных участников позавидовать могут и взрослые.

Имена победителей станут известны в эту пятницу, во время гала-концерта. Жюри предстоит определиться со своим выбором не только среди вокалистов. В программе фестиваля — танцы, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, выступления музыкантов. Отдельно будут оцениваться фотоработы и рисунки участников.