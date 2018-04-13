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Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13
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Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска вынесли на голосование вопрос о смене названия одной из остановок трамвая № 13. Это остановка на улице Мичурина, рядом с Центральным парком, в котором расположен Музыкальный театр.
«В целях укрепления имиджа Новосибирска как культурной и театральной столицы Сибири поступило предложение от директора Новосибирского музыкального театра переименовать остановку трамвая № 13 «Стадион Спартак» на остановку «Музыкальный театр»», — сообщается на Муниципальном портале.
Всем, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, предлагается зарегистрироваться на портале и проголосовать.
Голосование идёт до 19 апреля.
Трамвай №13 в Новосибирске известен тем, что ходит через центр города и часто попадает в аварии. Например, на этой неделе 9 апреля один из трамваев возле оперного театра сошёл с рельс и остальные трамваи встали. А среди вставших трамваев был трамвай, который расписали граффити по инициативе НГС.
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