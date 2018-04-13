Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13

Власти Новосибирска вынесли на голосование вопрос о смене названия одной из остановок трамвая № 13. Это остановка на улице Мичурина, рядом с Центральным парком, в котором расположен Музыкальный театр.

«В целях укрепления имиджа Новосибирска как культурной и театральной столицы Сибири поступило предложение от директора Новосибирского музыкального театра переименовать остановку трамвая № 13 «Стадион Спартак» на остановку «Музыкальный театр»», — сообщается на Муниципальном портале.

Всем, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, предлагается зарегистрироваться на портале и проголосовать.

Голосование идёт до 19 апреля.

Трамвай №13 в Новосибирске известен тем, что ходит через центр города и часто попадает в аварии. Например, на этой неделе 9 апреля один из трамваев возле оперного театра сошёл с рельс и остальные трамваи встали. А среди вставших трамваев был трамвай, который расписали граффити по инициативе НГС.