Костромич сыграл в сериале с Викторией Дайнеко и Алексеем Чадовым

Костромич Илья Рогов долго шел к своей мечте стать актером, узнал KOSTROMA.TODAY. В итоге у него получилось.

Илья родился в деревне Суховская (Межевской район). Он ходил пешком в школу, которая находилась в соседнем селе, а в 10 лет решил стать актером. Причем, родители не принадлежали к миру искусства. Папа отговаривал Илья — говорил, что нужно получить хотя бы какую-то профессию, а мама всячески поддерживала.

В итоге после окончания школы он отправился в Ярославль. В местном театральном институте свысока посмотрели на его небольшой рост и посоветовали пойти в театр кукол. Тогда молодой человек поступил в Костроме на филологический факультет. Но не терял надежды стать актером. Юноша занимался в театральном кружке у Ирины Аркадьевой

Как пишет портал Rustars.TV, каждый год в начале лета Илья ездил в Москву, чтобы попробовать свои силы во всех столичных театральных вуза. Но ни во МХАТе, ни в «Щепкинке», ни в «Щуке», ни в РАТИ в него не верили.

SONY DSC В итоге костромич все-таки оставил костромской филфак и поступил на Высшую школу сценических искусств, которую создал Константин Райкин . И оказался в театре «Сатирикон».

Творческая биография в театре у Ильи началась со спектакля «Лекарь поневоле». И после окончания вуза в 2017 года он стал полноправным членом труппы «Сатирикона».