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Костромич сыграл в сериале с Викторией Дайнеко и Алексеем Чадовым
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Костромич сыграл в сериале с Викторией Дайнеко и Алексеем Чадовым 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич Илья Рогов долго шел к своей мечте стать актером, узнал KOSTROMA.TODAY. В итоге у него получилось.
Илья родился в деревне Суховская (Межевской район). Он ходил пешком в школу, которая находилась в соседнем селе, а в 10 лет решил стать актером. Причем, родители не принадлежали к миру искусства. Папа отговаривал Илья — говорил, что нужно получить хотя бы какую-то профессию, а мама всячески поддерживала.
В итоге после окончания школы он отправился в Ярославль. В местном театральном институте свысока посмотрели на его небольшой рост и посоветовали пойти в театр кукол. Тогда молодой человек поступил в Костроме на филологический факультет. Но не терял надежды стать актером. Юноша занимался в театральном кружке у Ирины Аркадьевой.
Как пишет портал Rustars.TV, каждый год в начале лета Илья ездил в Москву, чтобы попробовать свои силы во всех столичных театральных вуза. Но ни во МХАТе, ни в «Щепкинке», ни в «Щуке», ни в РАТИ в него не верили.
SONY DSC  В итоге костромич все-таки оставил костромской филфак и поступил на Высшую школу сценических искусств, которую создал Константин Райкин. И оказался в театре «Сатирикон».
Творческая биография в театре у Ильи началась со спектакля «Лекарь поневоле». И после окончания вуза в 2017 года он стал полноправным членом труппы «Сатирикона».
Кроме того, Илья уже успел сняться в кино. Со 2 апреля на телеканале «СТС» идет сериал «Улетный экипаж». В нем костромич играет веселого и стеснительного грузчика. Его коллеги по съемочной площадке — Виктория Дайнеко, Алексей Чадов, Ксения Сухинова и Олег Комаров.
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