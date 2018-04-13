Афиша главных культурных событий Воронежа

Афиша — гид по самым интересным событиям Воронежа. Ансамбль танца «Кабардинка»15 апреля19:00Воронежский государственный театр оперы и балета600 рублей

Воронежцы могут ощутить «Дыхание гор». Такое шоу представит государственный академический ансамбль танца «Кабардинка». В нём воронежцы увидят многовековые традиции северного Кавказа, объединённые в музыке и танце. Новый танцевальный спектакль создан из лучших постановок ансамбля и соединяет потрясающую хореографию и техническое совершенство исполнения. Специально для этой программы с исторической тонкостью воссоздано больше 200 костюмов. Денис Шаповалов 18 апреля19:00Воронежский концертный зал600 рублей

Яркий талант — так про Дениса Шаповалова сказал Мстислав Ростропович . Виолончелист — ученик великого мастера. По приглашению своего учителя, он выступал на фестивалях во Франции, Баку, а также участвовал в юбилейном концерте Мстислава Ростроповича. Кстати, он первый музыкант академического направления, который выступил на Северном полюсе. 18 апреля услышать неповторимую игру Шаповалова смогут воронежцы. Побег африканца из Сибири 15 апреля19:30Книжный клуб Петровский200-300 рублей

Необычный перфоманс создадут в Книжном клубе Петровский. 15 апреля там выступит проект Радио Восток-2 с программой «Побег африканца из Сибири». Семь музыкантов и шесть танцовщиков воссоздадут трагическую и странную историю африканца, который в лихие 90-е угнал тепловоз и проехал на нём от Иркутска до Новосибирска, чтобы встретиться с сестрой. Африканские родовые песни, отрывки из цыганского, французского и сибирского фольклора, фри-джазовые темы, горловое пение и видеофильм — все это галлюцинация главного героя. На этом фоне будут существовать танцовщики и музыканты. Игорь Растеряев 15 апреля19:00Station MIR1000 рублей

В Воронеже выступит самобытный Игорь Растеряев. Это тот самый исполнитель, который спел когда-то популярную песню «Комбайнёры». Все его песни — близки и понятны каждому, в них вопросы житейских сложностей стоят рядом с сюжетами из российской истории, военно-патриотические темы уживаются с залихватскими «плясовыми». Поклонники уверяют, песни Растеряева заставляют не только подпеть, но и задуматься. Международный турнир по смешанным единоборствам 20 апреля19:00Цирк1000 — 2500 рублей

А если захочется чего-то более эмоционального, международный турнир по смешанным единоборствам подойдёт больше всего! Главным событием вечера станет титульный бой за пояс интерконтинентального чемпиона между претендентом на лучший нокаут года из Польши по прозвищу Крокодил и восходящей звездой России Арсеном Микигановым. Кроме этого, зрителей ожидают ещё восемь интереснейших поединков, в которых примут участие спортсмены из Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Республики Дагестан, Белоруссии и Украины.