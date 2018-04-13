Строительство концертного зала на Сахалине согласуют с Гергиевым и Мироновым

«Многофункциональный центр надо сделать уникальным, чтобы он притягивал к себе внимание не только жителей Сахалина, Дальнего Востока, но и, возможно, гостей из Кореи, Японии. Здесь надо применить звуковое сопровождение, характерное для лучших симфонических залов, поэтому техзадание сейчас согласуем непосредственно с Валерием Гергиевым. Комплекс вместит и театральный зал на 1,5 тыс. мест, свои рекомендации в этом направлении дал Евгений Миронов», — рассказал Кожемяко.

Он пояснил, уже в мае работа по подготовке техзадания закончится, затем объявят тендер и конкурс на архитектурное решение.

«В этом году мы должны завершить проектные работы. До конца года мы должны завершить снос существующего здания Дома офицеров, на месте которого и появится многофункциональный концертный центр. Средства на эти цели уже выделены. В 2019 году необходимо начинать строительство», — подчеркнул Кожемяко, добавив, что это будет один из красивейших залов Дальнего Востока.