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Строительство концертного зала на Сахалине согласуют с Гергиевым и Мироновым
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Строительство концертного зала на Сахалине согласуют с Гергиевым и Мироновым 

Дальний Восток 49 минут назад
Фото: Дальний Восток
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов согласовывают техническое задание на строительство многофункционального концертного зала в Южно— Сахалинске. Об этом в пятницу на пресс-конференции в рамках медиафорума сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
«Многофункциональный центр надо сделать уникальным, чтобы он притягивал к себе внимание не только жителей Сахалина, Дальнего Востока, но и, возможно, гостей из Кореи, Японии. Здесь надо применить звуковое сопровождение, характерное для лучших симфонических залов, поэтому техзадание сейчас согласуем непосредственно с Валерием Гергиевым. Комплекс вместит и театральный зал на 1,5 тыс. мест, свои рекомендации в этом направлении дал Евгений Миронов», — рассказал Кожемяко.
Он пояснил, уже в мае работа по подготовке техзадания закончится, затем объявят тендер и конкурс на архитектурное решение.
«В этом году мы должны завершить проектные работы. До конца года мы должны завершить снос существующего здания Дома офицеров, на месте которого и появится многофункциональный концертный центр. Средства на эти цели уже выделены. В 2019 году необходимо начинать строительство», — подчеркнул Кожемяко, добавив, что это будет один из красивейших залов Дальнего Востока.
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