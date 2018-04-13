Мошенник Скапен запланировал поездку в Салехард

Тюменские театры выступят с гастролями на Ямале. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Якушев

В 2017 году театры Тюменской области в нескольких регионах страны сыграли более 100 гастрольных представлений, зрителями которых стали более 33 тыс. человек. Интерес к творчеству тюменских служителей проявляют и жители северных автономных округов. С предложением организовать гастроли в городах Югры и Ямала они обращались к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

Первыми на Ямал приедут артисты Тобольского драматического театра. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в ведомстве, гастроли в Салехард запланированы с августа по ноябрь, точной даты пока нет. Тобольские артисты планируют показать жителям окружного центра спектакль Жана-Батиста Мольера «Плутни Скапена».

«Мы очень хотим познакомиться с любителями театральных постановок Салехарда. «Плутни Скапена» — это музыкальная комедия, где зрители оказываются участниками веселого и яркого карнавала, где царят смех, музыка, танцы. Романтическая история о пройдохе и мошеннике Скапене, который наделен умом, блистает остроумием, смелостью, умением выйти из любой ситуации с достоинством, актуальна в любом веке», — считают артисты драмтеатра.

В прошлом году Тобольский драмтеатр с постановкой «Тобольск. Доска почета» выступал в Москве на малой сцене Государственного театра наций в рамках проведения Международного фестиваля-школы «Территория 2017». Этот спектакль, а также постановка «С любимыми не расставайтесь» Тюменского драмтеатра вошли в Long List российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2018 — список самых заметных спектаклей сезона 2016-2017 годов, по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии.