Алферова Ирина Ивановна 

Дата рождения: 13 марта 1951
Место рождения: Новосибирск
Знак Зодиака: Рыбы
Родители Ирины не отличались артистическими способностями. Мама и отец в юности ушли на фронт, защищать Родину от фашистов. Оба вернулись и после войны получили юридическое образование. Ира была у них поздним и очень любимым ребенком. Семья долгое время жила в Новосибирском академгородке, где атмосфера была весьма творческой. Сюда приезжали выступать известные артисты. Для всех желающих работал Народный театр, где Ирина с удовольствием занималась. Девочка с яркой внешностью всегда нравилась мальчикам, но отличалась скромностью. Она ждала своего принца. Но этот факт не остановил ее после окончания школы отправиться в столицу для поступления в театральный вуз. ГИТИС распахнул перед ней двери, но со второго курса у начинающей актрисы начались серьезные проблемы. Мастер курса попросил красавицу-Алферову поискать себя в другой профессии. Его не устраивало, как Ира работает в этюдах. Много лет спустя Ирина вспоминала, что педагогика в то время была слишком поспешной и поверхностной. Всех студентов чесали под одну гребенку, не учитывая индивидуальность.
Окончив ГИТИС в 1972-м, Ирина Алферова была приглашена сразу в несколько столичных театров, но выбрала съемки в телевизионном фильме «Хождение по мукам», на площадках которого в роли Даши она и провела последующие пять лет. Это, несомненно, принесло ей первую популярность.
В 1976-м Алферову пригласили в Московский «Ленком», где она, по ее собственному признанию, с первого взгляда влюбилась в своего будущего мужа. Вскоре театр отправился на гастроли в Ереван, где собственно Ирина и получила предложение от избранника — Александра Абдулова. После свадьбы актеры долгое время жили в общежитии и были вполне счастливы. Получить квартиру в какой-то момент семье помог коллега Евгений Леонов. Лица самой красивой пары страны тиражировали на открытках, в эстрадных программах и «Голубых огоньках», все хотели их видеть. Но вот в театре дело обстояло совсем наоборот. Главные роли играл Абдулов, а Алферовой доставались лишь второстепенные, в тени мужа. Ситуация не изменилась даже после яркой работы Ирины в образе Констанции Бонасье в многосерийной картине «Д'Артаньян и три мушкетера». Довелось супругам сняться однажды и вместе в картине «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина. В послужном списке Ирины более 50 ролей в кино и сериалах. Кроме «Ленкома» она сыграла немало ролей в «Школе современной пьесы», в большинстве постановок театров и нескольких антрепризных проектах задействована и сегодня. Словом, творческая жизнь актрисы вполне сложилось (в 1992-м она получила звание Заслуженной артистки России, а в 2007-м Народной), хотя при такой выдающейся внешности могла бы сложиться и интереснее.
Личная жизнь Ирины Алферовой
В 1993 году Ирина, прожив с Абдуловым почти 20 лет, ушла из семьи. Главной причиной была любовь мужа к шумным компаниям и вниманию других женщин. Кроме этого, Ирина встретила Сергея Мартынова, своего второго мужа. Знакомство произошло на съемках фильма «Звездный шериф».
За это время повзрослела их дочь Ксения Алферова. О том, что она не родная Абдулову, общественность узнала не сразу. Оказалось, что отцом Ксении является болгарин Бойко Гюров. Алферова была беременна в тот момент, когда выходила замуж за Абдулова. Этот факт много лет скрывался от общественности. Ксения хоть и выучилась на юриста, все же потом стала актрисой.
Фильмография
1971 — Алексеич
1972 — Учитель пения
1977 — Чёрная берёза
1977 — Хождение по мукам
1978 — Осенние колокола царица
1978 — Д’Артаньян и три мушкетёра
1979 — С любимыми не расставайтесь
1980 — Незваный друг
1981 — Мужество
1982 — Без видимых причин
1982 — Василий Буслаев
1982 — Предчувствие любви
1982 — Суббота и воскресенье
1983 — Поцелуй
1984 — Право на выбор
1984 — Семь стихий
1984 — Волшебник Лала
1984 — ТАСС уполномочен заявить…
1985 — Багратион
1985 — Любовные письма с подтекстом
1985 — Грубая посадка
1985 — Пароль знали двое
1985 — Человек с аккордеоном
1985 — Салон красоты
1985 — Снегурочку вызывали?
1987 — Вот такая история…
1987 — Он приехал в день поминовения
1989 — И повторится всё 1991 — Высший класс
1991 — Звезда шерифа
1991 — Кровь за кровь
1991 — Ночные забавы
1993 — Графиня Дора
1996 — Ермак
1997 — Любовные истории
2000 — Потерянный рай 2001 — Лиса Алиса
2006 — Первый Скорый
2006 — Герой нашего времени
2006 — Сонька Золотая Ручка
2007 — Капкан
2007 — Долг
2011 — Аферистка
2011 — Ёлки 2 2011 — Распутин
2013-2015 — Последний из Магикян
2016 — Ёлки 5 Интересный факт
В 1990 году Ирина Алферова снялась в клипе Александра Серова на песню «Ты меня любишь». По признанию самой актрисы, она сделала это назло Александру Абдулову. Сработало. Тот действительно приревновал.