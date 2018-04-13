Алферова Ирина Ивановна

Дата рождения: 13 марта 1951

Место рождения: Новосибирск

Знак Зодиака: Рыбы

Родители Ирины не отличались артистическими способностями. Мама и отец в юности ушли на фронт, защищать Родину от фашистов. Оба вернулись и после войны получили юридическое образование. Ира была у них поздним и очень любимым ребенком. Семья долгое время жила в Новосибирском академгородке, где атмосфера была весьма творческой. Сюда приезжали выступать известные артисты. Для всех желающих работал Народный театр, где Ирина с удовольствием занималась. Девочка с яркой внешностью всегда нравилась мальчикам, но отличалась скромностью. Она ждала своего принца. Но этот факт не остановил ее после окончания школы отправиться в столицу для поступления в театральный вуз. ГИТИС распахнул перед ней двери, но со второго курса у начинающей актрисы начались серьезные проблемы. Мастер курса попросил красавицу-Алферову поискать себя в другой профессии. Его не устраивало, как Ира работает в этюдах. Много лет спустя Ирина вспоминала, что педагогика в то время была слишком поспешной и поверхностной. Всех студентов чесали под одну гребенку, не учитывая индивидуальность.

Окончив ГИТИС в 1972-м, Ирина Алферова была приглашена сразу в несколько столичных театров, но выбрала съемки в телевизионном фильме «Хождение по мукам», на площадках которого в роли Даши она и провела последующие пять лет. Это, несомненно, принесло ей первую популярность.

В 1976-м Алферову пригласили в Московский «Ленком», где она, по ее собственному признанию, с первого взгляда влюбилась в своего будущего мужа. Вскоре театр отправился на гастроли в Ереван, где собственно Ирина и получила предложение от избранника — Александра Абдулова. После свадьбы актеры долгое время жили в общежитии и были вполне счастливы. Получить квартиру в какой-то момент семье помог коллега Евгений Леонов . Лица самой красивой пары страны тиражировали на открытках, в эстрадных программах и «Голубых огоньках», все хотели их видеть. Но вот в театре дело обстояло совсем наоборот. Главные роли играл Абдулов, а Алферовой доставались лишь второстепенные, в тени мужа. Ситуация не изменилась даже после яркой работы Ирины в образе Констанции Бонасье в многосерийной картине «Д'Артаньян и три мушкетера». Довелось супругам сняться однажды и вместе в картине «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина . В послужном списке Ирины более 50 ролей в кино и сериалах. Кроме «Ленкома» она сыграла немало ролей в «Школе современной пьесы», в большинстве постановок театров и нескольких антрепризных проектах задействована и сегодня. Словом, творческая жизнь актрисы вполне сложилось (в 1992-м она получила звание Заслуженной артистки России, а в 2007-м Народной), хотя при такой выдающейся внешности могла бы сложиться и интереснее.

Личная жизнь Ирины Алферовой

В 1993 году Ирина, прожив с Абдуловым почти 20 лет, ушла из семьи. Главной причиной была любовь мужа к шумным компаниям и вниманию других женщин. Кроме этого, Ирина встретила Сергея Мартынова , своего второго мужа. Знакомство произошло на съемках фильма «Звездный шериф».

За это время повзрослела их дочь Ксения Алферова . О том, что она не родная Абдулову, общественность узнала не сразу. Оказалось, что отцом Ксении является болгарин Бойко Гюров. Алферова была беременна в тот момент, когда выходила замуж за Абдулова. Этот факт много лет скрывался от общественности. Ксения хоть и выучилась на юриста, все же потом стала актрисой.

Фильмография

1971 — Алексеич

1972 — Учитель пения

1977 — Чёрная берёза

1977 — Хождение по мукам

1978 — Осенние колокола царица

1978 — Д’Артаньян и три мушкетёра

1979 — С любимыми не расставайтесь

1980 — Незваный друг

1981 — Мужество

1982 — Без видимых причин

1982 — Василий Буслаев

1982 — Предчувствие любви

1982 — Суббота и воскресенье

1983 — Поцелуй

1984 — Право на выбор

1984 — Семь стихий

1984 — Волшебник Лала

1985 — Багратион

1985 — Любовные письма с подтекстом

1985 — Грубая посадка

1985 — Пароль знали двое

1985 — Человек с аккордеоном

1985 — Салон красоты

1985 — Снегурочку вызывали?

1987 — Вот такая история…

1987 — Он приехал в день поминовения

1989 — И повторится всё 1991 — Высший класс

1991 — Звезда шерифа

1991 — Кровь за кровь

1991 — Ночные забавы

1993 — Графиня Дора

1996 — Ермак

1997 — Любовные истории

2000 — Потерянный рай 2001 — Лиса Алиса

2006 — Первый Скорый

2006 — Герой нашего времени

2006 — Сонька Золотая Ручка

2007 — Капкан

2007 — Долг

2011 — Аферистка

2011 — Ёлки 2 2011 — Распутин

2013-2015 — Последний из Магикян

2016 — Ёлки 5 Интересный факт