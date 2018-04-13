Встань с дивана. Салехардцев научат актерскому мастерству

Национальная библиотека Ямала в рамках проекта «Встань с дивана» 21 апреля проводит очередную встречу. Приглашенный гость — художественный руководитель театра-студии «Очень маленький театр» Антон Заичкин. Он даст мастер-класс по актерскому мастерству тем, кто давно хотел этому научиться.

Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» заведующая отделом мониторинга и развития библиотечного дела Национальной библиотеки ЯНАО Варвара Полозова, Антон Заичкин расскажет салехардцам, как не бояться публичных выступлений, управлять своими эмоциями, корректировать движения и жесты, а также понятно и увлекательно говорить при выступлении. Он — актер, режиссер, преподаватель сценических дисциплин и лауреат всероссийских молодежных театральных фестивалей.

Тематика научно-популярных лекций «Встань с дивана» разнообразна: философия, культура, кино, ораторское искусство, фотография, дизайн и другое. Общественные и культурные деятели, ученые и интеллектуалы донесут до ямальцев свои размышления над проблемами и вызовами современности. Посетить такие лекции может каждый. Они рассчитаны на аудиторию в зависимости от интересов. Уже гостями встречи стали лабытнангский фотограф Надежда Соболевская, мастер художественной татуировки Илона Маркова и визажист Марианна Рулева, а также представитель туристической компании «Элди Трэвел» Алина Максимчук, известный путешественник и писатель Антон Кротов.