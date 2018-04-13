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На сцене «Ведогонь-театра» продолжается показ спектакля «Убийственный и неповторимый»
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На сцене «Ведогонь-театра» продолжается показ спектакля «Убийственный и неповторимый» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Комедия «Убийственный и неповторимый» вот уже 10 лет не сходит со сцены. И три супружеских пары продолжают по очереди принимать гостей на своей кухне, заставляя зрителей за один вечер пережить сразу три Рождества.
Кого же здесь все-таки будут убивать, и кто этот таинствен­ный «неповторимый»? Пожа­луй, название пришлось бы впо­ру какому-нибудь детективу или любовной повести. Но история английского драматурга Алана Эйкборна вовсе не об этом.
«Театр, конечно же, должен развлекать, — утверждал автор, — при том, что в хорошей комедии всегда есть над чем подумать». И вслед за ним по-особенному вдумчиво и серьезно простаивает эту, казалось бы, легкую пьеску режиссер спектакля и художественный руководитель театра заслуженный артист РФ Павел Курочкин. Спектакль-перевертыш, где смешное и грустное оказываются двумя сторонами одной медали, а на­смешка сменяется сострада­нием; где симпатичные герои вдруг становятся неприятны, а другие, напротив, неожиданно вызывают сочувствие. Гордая и надменная Мэрион кажется все более беззащитной и слабой, а ее муж-подкаблучник — строже и серьезнее; сгибается под тя­жестью неудач самоуверенный некогда Джеффри, а Ева, наобо­рот, превратилась в решитель­ную независимую женщину. И только Сидни и Джейн все так же веселы и беззаботны и про­должают играть в жизнь, только вот теперь они сами устанавли­вают правила.
Всего за три года мир геро­ев перевернулся, и мы с увле­чением следим, как меняются сами герои. Но еще интереснее наблюдать, как на протяжении 10 лет меняется, растет, дышит спектакль, переживший за это время взлеты и падения, радость обновления и горечь утраты — все, что делает его сильной и дорогой сердцу работой! И если по какой-то нелепой случайно­сти вы еще не видели комедию «Убийственный и неповтори­мый» на сцене «Ведогонь-театра», то в апреле — самое время.
Фото Андрея Тульнова и Алины Паскеевой
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