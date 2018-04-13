Ещё
Театр Вахтангова приедет с «Большими гастролями» в Хабаровск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр Вахтангова приедет с «Большими гастролями» в Хабаровск 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Вахтанговцы успешно гастролируют в России и за рубежом. Гастроли зачастую связаны с участием в престижных международных театральных фестивалях. Такой шанс — увидеть спектакли одного из лучших театров России в Хабаровске выпадает не часто», — цитирует Комсомольская правда организаторов гастролей. В Хабаровск приедут 120 артистов театра. Они покажут спектакли: "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", «Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс». Постановки будут проходить параллельно в Хабаровском театре драмы и Краевом музыкальном театре.
Ревизор.ru: последние новости
Спектакль "Дневники Элли/Изумрудный город" в театре на Юго-Западе В Челябинске актеры станут билетерами и гардеробщиками Москву посетил с гастролями театр из Нью-Йорка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть40
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой26
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина69
Классика и гениталии: что не так с нашим театром162
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова11
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение