Театр Вахтангова приедет с «Большими гастролями» в Хабаровск 

«Вахтанговцы успешно гастролируют в России и за рубежом. Гастроли зачастую связаны с участием в престижных международных театральных фестивалях. Такой шанс — увидеть спектакли одного из лучших театров России в Хабаровске выпадает не часто», — цитирует Комсомольская правда организаторов гастролей. В Хабаровск приедут 120 артистов театра. Они покажут спектакли: "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", «Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс». Постановки будут проходить параллельно в Хабаровском театре драмы и Краевом музыкальном театре.