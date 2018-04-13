День космонавтики, Шевчук с «ДДТ» и бал цветов 

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.
На праздник!
ТЦ «На Пушкина»: 14 апреля, 15.00 — «День космонавтики» (0+)
ТРЦ«Южный парк»: 14 апреля, 15.00 — «День космонавтики» (0+)
Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец»: 15 апреля, 18.00 — Молодёжный бал цветов (16+)
В театр!
Хабаровский краевой театр драмы: 14 апреля, 12.00 — Музыкальная сказка «Молодильные яблоки» (6+) 14 апреля, 17.00 — История страстей «В омуте любви» (16+) 15 апреля, 17.00 — Комедия «Леди на день» (18+)
Хабаровский краевой музыкальный театр: 14 апреля, 17.00 — Музыкальная комедия «Трактирщица» (12+) 15 апреля, 11.00 — Музыкальная сказка «Кот в сапогах» (0+) 15 апреля, 17.00 — Оперетта «Принцесса цирка» (12+)
«Триада»: 14 апреля, 18.00 — «Дорога в небо» (16+) 15 апреля, 12.00 — «Цветик-семицветик» (0+) 15 апреля, 18.00 — «Человек-корыто» (16+)
Театр юного зрителя: 14 апреля, 12.00 — «Сокровища лесных эльфов» (6+) 14-15 апреля, 18.00 — «Вдовий пароход» (16+) 15 апреля, 12.00 — Сказка «Два клёна» (6+)
Театр кукол: 14 апреля, 11.00, 13.00 — Сказка «Машенька и медведь» (0+) 15 апреля, 11.00 — Сказка «Все мыши любят сыр» (0+)
«Белый театр»:
15 апреля, 18.30 — Документальный проект «Непридуманные истории» (16+)
На концерт!
«Платинум Арена»: 15 апреля, 19.00 — Группа «ДДТ» с программой «История звука» (12+)
Хабаровская краевая филармония: 14 апреля, 15.00 — Опера-сказка «Маша и медведь» (6+) 14 апреля, 17.00 — Ансамбль «Дальний Восток»: «По волнам нашей памяти» (6+)
Дальневосточный художественный музей: 14 апреля, 17.00 — Концерт «Из звуков целый мир сольётся» (6+)
Городской дворец культуры: 14 апреля, 18.00 — Гала-концерт благотворительного проекта «Белый пароход» (0+)
Краевой Дворец дружбы «Русь»: 15 апреля, 15.00 — Финал конкурса молодых исполнителей «Тайна. Талант. Виктория» (6+)
В цирк!
Хабаровский краевой цирк: 14 апреля, 16.00 — «Шевченко шоу» (0+) 15 апреля, 12.00, 16.00 — «Шевченко шоу» (0+)
В музей!
Музей археологии: 15 апреля, 13.00 — «Сказки старого леса» (6+)
На стадион!
«Платинум Арена»: 14 апреля, 13.15 — Хоккейный турнир памяти Дмитрия Учайкина 15 апреля, 10.30 — Хоккейный турнир памяти Дмитрия Учайкина
Парковая зона стадиона им. Ленина: 14 апреля, 12.00 — Чемпионат и первенство края по легкой атлетике
Универсальный краевой спорткомплекс: 14 апреля, 14.00, 15 апреля, 11.00 — Открытый чемпионат края по танцевальному спорту
Кинотеатр «Хабаровск»: 15 апреля, 11.00 — Чемпионат ДФО по боулингу