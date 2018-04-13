Любовь сквозь пламя Ада

И по проходу между кресел сверху вниз к сцене спускаются Данте Кирилл Нифонтов ) и тень Вергилия (Гурий Гурьев), проводящая его по адовым кругам, описанным в «Божественной комедии».

Отблески адова огня охватывают сцену, зал погружается почти в темноту, из боковых дверей двигаются фигуры — по одному проходят вдоль сцены хористы, поднимаются по залу, проходят по балкону на хоры. Словно и впрямь тени грешников проплывают мимо Данте. А наверху, в сером сумраке — двое. Две тени Паоло ( Сергей Кузьмин ) и Франческа (София Бачаева), грешники, чья история привлекла Поэта…

Фото: Евгения Буторина

Ограниченное пространство камерного зала накладывает на режиссера определенные ограничения. Сцена занята оркестром под управлением директора театра Ары Карапетяна , для действия остается лишь крохотная дорожка, на которой высится трон. Но Вячеслав Стародубцев сумел задействовать все пространство зала, создав яркую, объемную картину.

Сюжет оперы известен — чтобы прекратить вражду между семьями, юную Франческу выдают замуж за хромого некрасивого правителя Римини Ланчотто Малатесту ( Алексей Зеленков ). Однако свататься и забирать невесту приезжает его младший брат — юный красавец Паоло. И тут-то и обрушивается на молодых людей «Любовь, любить велящая любимым». Лишь позже с ужасом узнает Франческа, что в мужья ей предназначен старший брат Паоло. И скрыть свое разочарование не в силах. А Ланчотто влюбляется в красавицу жену, и его душу терзают страсть на грани зависимости и ревность к младшему брату. Тоска и надежда — а вдруг все же… Удивительно трагическая, полная драматизма и страдания, звучит его ария, и от того, что поет он на ступеньках к сцене, которые располагаются буквально перед первым рядом, его трагический монолог обретают дополнительную интимность. Фото: Евгения Буторина

Муж уезжает, приказав Паоло охранять Франческу. Горькая, драматическая ария заполняет зал. И вспыхивают на стенах факелы, зал погружается в темноту.

И вот уже стены камерного зала расписаны как флорентийская резьба, а с балкона в светлый солнечный день улыбается юная Франческа. Вместе с Паоло читают они книгу о любви Ланселота и Гвиневры. Нежный дуэт безмятежной юности, с надеждой на счастье… Фото: Евгения Буторина

Для Софии Бачаевой это дебютная роль, но юная актриса удивляет точной и яркой игрой, что вдвойне важно в камерном зале, где артисты и зрители буквально смотрят " глаза в глаза". Паоло Сергея Кузьмина — светлый лирический герой, его потрясающий голос уводит за собой, гипнотизирует. Артист удивительно полновесно передает все нюансы музыки Рахманинова. И вместо камерного зала видишь старинный итальянский замок, в котором царят юность и любовь…

И вот тайно вернувшийся Ланчотто застаёт влюбленных, флорентийскую мозаику поглощает адово пламя. Языки его лижут стены, звучит хор, мощные голоса солистов заполняют зал, зритель становится участником трагической истории, воплощенной в музыке. Фото: Евгения Буторина

— «Франческу да Римини» сегодня ставят редко, — говорит главный режиссер театра, постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев. — И для меня главный герой там — Ланчотто, который любит искренне, для которого любовь болезненная, сжигающая. Там такие тонкие штрихи в оркестровой партитуре — виолончель, скрипка, потрясающее соло. Музыка грандиозная, так и хочется, чтобы эта музыка звучала на сцене.

Камерная сцена — это потрясающая сцена с удивительной акустикой. Она создана для того, чтобы смотреть в глаза зрителю, чтобы зритель видел такие переживания внутренние, движения артиста и мне кажется, это уникальная возможность увидеть в камерном зале глаза и слезы артистов так мощно. Так близко.

Сегодня премьера, в которой заняты совсем молодые артисты. Гурий Гурьев — студент пятого курса. У Софии Бачуевой эта роль — дебютная, самое начало пути.

Я вышел из камерных постановок и, честно говоря, я соскучился по тонкой работе. На большой сцене несколько другие краски, сценические приемы, работа с артистом. А здесь мне хотелось очень скрупулёзной, подробной и тонкой работы. Вячеслав Стародубцев. Фото: Евгения Буторина

Первое время артистам было непривычно работать, большая сцена в нашем театре огромная, и они привыкли, что между ними и зрителями есть оркестровая яма, можно играть крупными мазками. Но моя задача — растить эту труппу, этот коллектив, дать молодым возможность становиться на ноги.

Нам еще предстоит осваивать это намоленное пространство. И для нас очень важно, что в камерном зале, имеющем свою историю и своего зрителя, мы, после реконструкции, создаем новую историю. Для нас очень важно привлекать новых зрителей, которые имеют возможность слышать не просто концертное исполнение, но мультижанровые постановки, в которых звучат голоса драматических артистов, оригинально работает свет, использованы яркие пластические решения.