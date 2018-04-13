Любовь сквозь пламя Ада 

И по проходу между кресел сверху вниз к сцене спускаются Данте (Кирилл Нифонтов) и тень Вергилия (Гурий Гурьев), проводящая его по адовым кругам, описанным в «Божественной комедии».
Отблески адова огня охватывают сцену, зал погружается почти в темноту, из боковых дверей двигаются фигуры — по одному проходят вдоль сцены хористы, поднимаются по залу, проходят по балкону на хоры. Словно и впрямь тени грешников проплывают мимо Данте. А наверху, в сером сумраке — двое. Две тени Паоло (Сергей Кузьмин) и Франческа (София Бачаева), грешники, чья история привлекла Поэта…
Фото: Евгения Буторина
Ограниченное пространство камерного зала накладывает на режиссера определенные ограничения. Сцена занята оркестром под управлением директора театра Ары Карапетяна, для действия остается лишь крохотная дорожка, на которой высится трон. Но Вячеслав Стародубцев сумел задействовать все пространство зала, создав яркую, объемную картину.
Сюжет оперы известен — чтобы прекратить вражду между семьями, юную Франческу выдают замуж за хромого некрасивого правителя Римини Ланчотто Малатесту (Алексей Зеленков). Однако свататься и забирать невесту приезжает его младший брат — юный красавец Паоло. И тут-то и обрушивается на молодых людей «Любовь, любить велящая любимым». Лишь позже с ужасом узнает Франческа, что в мужья ей предназначен старший брат Паоло. И скрыть свое разочарование не в силах. А Ланчотто влюбляется в красавицу жену, и его душу терзают страсть на грани зависимости и ревность к младшему брату. Тоска и надежда — а вдруг все же… Удивительно трагическая, полная драматизма и страдания, звучит его ария, и от того, что поет он на ступеньках к сцене, которые располагаются буквально перед первым рядом, его трагический монолог обретают дополнительную интимность. Фото: Евгения Буторина
Муж уезжает, приказав Паоло охранять Франческу. Горькая, драматическая ария заполняет зал. И вспыхивают на стенах факелы, зал погружается в темноту.
И вот уже стены камерного зала расписаны как флорентийская резьба, а с балкона в светлый солнечный день улыбается юная Франческа. Вместе с Паоло читают они книгу о любви Ланселота и Гвиневры. Нежный дуэт безмятежной юности, с надеждой на счастье… Фото: Евгения Буторина
Для Софии Бачаевой это дебютная роль, но юная актриса удивляет точной и яркой игрой, что вдвойне важно в камерном зале, где артисты и зрители буквально смотрят " глаза в глаза". Паоло Сергея Кузьмина — светлый лирический герой, его потрясающий голос уводит за собой, гипнотизирует. Артист удивительно полновесно передает все нюансы музыки Рахманинова. И вместо камерного зала видишь старинный итальянский замок, в котором царят юность и любовь…
И вот тайно вернувшийся Ланчотто застаёт влюбленных, флорентийскую мозаику поглощает адово пламя. Языки его лижут стены, звучит хор, мощные голоса солистов заполняют зал, зритель становится участником трагической истории, воплощенной в музыке. Фото: Евгения Буторина
— «Франческу да Римини» сегодня ставят редко, — говорит главный режиссер театра, постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев. — И для меня главный герой там — Ланчотто, который любит искренне, для которого любовь болезненная, сжигающая. Там такие тонкие штрихи в оркестровой партитуре — виолончель, скрипка, потрясающее соло. Музыка грандиозная, так и хочется, чтобы эта музыка звучала на сцене.
Камерная сцена — это потрясающая сцена с удивительной акустикой. Она создана для того, чтобы смотреть в глаза зрителю, чтобы зритель видел такие переживания внутренние, движения артиста и мне кажется, это уникальная возможность увидеть в камерном зале глаза и слезы артистов так мощно. Так близко.
Сегодня премьера, в которой заняты совсем молодые артисты. Гурий Гурьев — студент пятого курса. У Софии Бачуевой эта роль — дебютная, самое начало пути.
Я вышел из камерных постановок и, честно говоря, я соскучился по тонкой работе. На большой сцене несколько другие краски, сценические приемы, работа с артистом. А здесь мне хотелось очень скрупулёзной, подробной и тонкой работы. Вячеслав Стародубцев. Фото: Евгения Буторина
Первое время артистам было непривычно работать, большая сцена в нашем театре огромная, и они привыкли, что между ними и зрителями есть оркестровая яма, можно играть крупными мазками. Но моя задача — растить эту труппу, этот коллектив, дать молодым возможность становиться на ноги.
Нам еще предстоит осваивать это намоленное пространство. И для нас очень важно, что в камерном зале, имеющем свою историю и своего зрителя, мы, после реконструкции, создаем новую историю. Для нас очень важно привлекать новых зрителей, которые имеют возможность слышать не просто концертное исполнение, но мультижанровые постановки, в которых звучат голоса драматических артистов, оригинально работает свет, использованы яркие пластические решения.
А 17 апреля на этой сцене зрителей ждет новая премьера. Снова Сергей Рахманинов, «Скупой рыцарь» в постановке молодого режиссера Алексея Смирнова. Камерный зал имени Исидора Зака активно набирает репертуар. Фото: Евгения Буторина