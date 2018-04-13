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Юная русская балерина в питерской парадной поразила Reddit. И нас тоже
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Юная русская балерина в питерской парадной поразила Reddit. И нас тоже 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
После того как гифка с ее участием появилась на Reddit, 13-летняя балерина Яна Черепанова привлекла к себе внимание тысяч пользователей сети. Люди одновременно ужасаются и восхищаются способностями девочки из России, которая выполняет сложнейшие балетные упражнения.
Яна Черепанова опубликовала в инстаграме видео, на котором она уверенно стоит и даже делает па на качающемся диске — тренажере для атлетов. Именно из него пользователь Reddit и сделал гифку с космическим фуэте, которая привлекла столько внимания в сети и собрала тысячи лайков и комментариев.
#vaganovaballetacademy #ballet #yana_cherepanova Winter break is time for fun  Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
4 Янв 2018 в 4:45 PST  Многих удивило, как 13-летняя танцовщица умудряется удерживать равновесие и при этом так похожа на танцующую куколку на табакерке.
Некоторые люди не верили в происходящее. «Я падаю раз или два в неделю, когда просто пытаюсь надеть штаны», — пожаловался один из комментаторов. «Я бы не мог стоять на этом диске даже двумя ногами», — написал другой.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
7 Апр 2018 в 10:40 PDT  Юная балерина демонстрирует идеальную балансировку при фуэте в очень замедленном варианте — адски сложный прием.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
6 Фев 2018 в 10:17 PST  «На некоторых видео такое впечатление, что ноги у нее сломаны и искусственно вывернуты», — поражаются пользователи Reddit.
Юная балерина демонстрирует так называемые «иксовые ноги» — это понятие в балете еще называют «сабелькой», описывая способность коленей прогибаться в сторону икр. Это признак особого мастерства балетной танцовщицы, но достичь его очень сложно и опасно для здоровья.
От некоторых видео по спине могут побежать мурашки, потому что выглядят они жутковато с точки зрения тех, кто с балетом не знаком.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
29 Мар 2018 в 5:07 PDT  Сейчас Яна учится в Академии русского балета им. Вагановой — одной из старейших балетных школ мира, из которой в свое время выпустились такие известные танцоры, как Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Михаил Барышников и многие другие.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
26 Дек 2017 в 8:41 PST  Яна часто выкладывает в инстаграм видео, после которых хочется купить билет на балет в Мариинский театр.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
18 Мар 2018 в 11:13 PDT  Западные журналисты заметили юную балерину еще раньше. Зимой прошлого года в итальянском издании Derivati Sanniti вышло интервью с мамой Яны. Она рассказала, что дочка занимается балетом с четырех лет.
Публикация от Yana Cherepanova (@yana_nka8)
2 Фев 2018 в 3:34 PST  В девять лет Яна стала примой-балериной екатеринбургского театра балета «Щелкунчик». Она танцевала партии в спектаклях «Гадкий утенок» и «Золушка». Сейчас семья переехала в Санкт-Петербург. Деньги на переезд уральцы собирали с помощью краудфандинга.
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