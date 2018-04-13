«Школа семейного театра» представила новую постановку с участием воспитанников интернатов и приемных семей

12 апреля в Ярославле на сцене камерного театра состоялась премьера новой театральной постановки в рамках проекта «Школа семейного театра». Он направлен на социализацию воспитанников школы-интерната №6 для детей-сирот и детей с нарушениями развития и детского дома «Солнечный». Также в числе актеров — ребята из приемных семей.

Режиссер Сергей Щетковский выбрал для инсценировки фантастический роман «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. В постановке участвуют 30 детей от 10 до 15 лет. Им доверены роли в спектакле, а также ответственные технические позиции: декорации, реквизит, костюмы, продюсирование. Все это позволяет ребятам почувствовать себя частью общего дела, способствует раскрытию их потенциала.

С января подростки были погружены в работу по созданию спектакля: изучали замысел произведения, занимались с актерской тетрадью, в которую включены диалоговый текст и его разбор — подтекст, внутренний монолог, задачи, действия, биография.

Проект «Школа семейного театра» реализуется АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей „Моя семья“ уже второй год при поддержке департамента культуры Ярославской области. В планах у организаторов — гастроли по муниципальным районам.