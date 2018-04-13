Более 30 млн рублей получат в этом году муниципальные и детские театры Самарской области

Более 17,5 млн рублей получат в этом году театры Новокуйбышевска и Сызрани, сообщает Самарская губернская дума. Из них 11,4 млн рублей выделит федеральный бюджет, остальное — средства региона. Деньги пойдут по проекту «Театры малых городов», который направлен на поддержку муниципальных театров. Средства получат театр-студия «Грань» и «Театр юного зрителя „Время тайн“ в Новокуйбышевске, а также „Драматический театр им. А. Н. Толстого“ в Сызрани. В прошлом году по программе „Театры малых городов“ культурные учреждения получили 11,1 млн рублей. 3,6 млн пошли на создание новых постановок; 7,5 млн — на укрепление материально-технической базы. По проекту „Театры — детям“ регион получит из федерального бюджета 10 млн рублей, еще 5,4 млн даст областная казна. В прошлом году общее финансирование проекта составило 17,1 млн рублей. Деньги выделены семи кукольным театрам в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Проект направлен на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

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