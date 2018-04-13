Афиша выходных в Оренбурге с 13 по 15 апреля

Ну что, наконец-то снова наступили выходные! Еще одна трудовая неделя позади, а значит, самое время расслабляться, отрываться и культурно обогащаться. В ближайшие дни в Оренбурге пройдет немало интересного, так что нечего сидеть дома — звоним друзьям и отправляемся отдыхать!

Пятница, 13 апреля:

Сегодня в 18:00 вас ждут в «Некафе». Здесь пройдет интересная встреча интересных людей. Тема мероприятия — «Любовь-морковь». Вас ожидает много рассуждений на тему отношений, вкусный чай/кофе и отличное времяпровождение в кругу хороших людей. Вход — 200 руб. 16+

В драмтеатре в 19:00 состоится спектакль «Продавец дождя». Притча в двух действиях будет идти ровно 2,5 часа. Билеты от 500 до 800 рублей. 12+

Для любителей академического вокала сегодня в областной филармонии пройдет пасхальный концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора. Начало — в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

Насладиться органной музыкой предлагают оренбуржцам в Храме Божьей Матери Лоретанской на ул. 8 марта, 24. Необычный дуэт Антона Котикова и Марии Моисеевой исполнят программу «Музыка кино и театра» Начало концерта в 19:00. Цена билета — 380 рублей. 0+

Суббота, 14 апреля:

Любителям современного юмора в стиле «Comedy» в субботу к 17:00 советуем плавно переместиться в ТК «Восход». Здесь пройдет KFC BATTLE: Стендап — оренбургские комики поборются за возможность поехать в Москву и выступить на одной сцене с Егором Кридом (вокал), L’One (рэп), Anny May (блогер) и другими.

В «Первом баре» вас ожидает ночь эстетичного саунда от резидентов и уже четвертый по счёту городской бит с мощным грувом и весельем. Вход — 100 рублей. 18+

Из культурно-просветительных мероприятий можете рассмотреть поход в Оренбургскую музкомедию. Здесь представят спектакль «Три мушкетера». Начало в 17:00. Билеты от 400 рублей. 12+

В Lexis Bar будут ждать гостей с 18:00 и до самого утра! В субботний вечер своими песнями гостей порадует гитарист Денис Юшко, Сабир Едгоров задаст правильное настроение, а DJ's Дмитрий Zайцев, Bacco и Алексей Stray! Вход свободный. 18+

Воскресенье, 15 апреля:

В последний день недели можно посетить выставку картин Марии Калинкиной, которая пройдет в «Дом» про современный российский дизайн. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

В этот день в «Рабочей станции» состоится мастер-класс по созданию Мудборда вашего интерьера. Встреча будет полезна тем, кто собирается делать ремонт или просто хочет обновить существующий. Вход бесплатный, но нужно записаться у организатора. Начало в 13:00. 0+

В татарском драмтеатре в воскресенье можно будет посмотреть увлекательный спектакль «Слишком женатый таксист». Начало в 17:00. Билеты — 100-300 рублей. 12+

В детском музыкально-драматическом театре «Версия» на Туркестанской, 5 пройдет спектакль по пьесе В. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Начнется водевиль в 13:00. Цена билета — 200 рублей. 6+