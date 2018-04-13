К «Тотальному диктанту» готовятся в Богородском

Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2018» состоится 14 апреля в школах района Богородское.

В нескольких образовательных учреждениях района Богородское при участии представителей Молодежной палаты состоится Международная акция «Тотальный диктант-2018». Цель его проведения — помочь людям определить, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать.

Так уже известно, что в школе №1797 диктатором станет известный актёр кино и театра им. Вахтангова Сергей Епишев . Проходить он будет по адресу: Алымов переулок, д. 15.

Также диктант можно будет написать в школе №362 (ул. Ивантеевская, д. 32А), в Клубе «Лицей» (бульвар Маршала Рокоссовского, д. 3) и в галерее «Богородское» (Открытое шоссе, д. 5, к. 6). Здесь диктатором станет актер театра, художественный руководитель Театра «Правды» Алексей Остафийчук

Начало диктанта на всех площадках в 14 часов.

Отметим, что для участия в акции требуется предварительная регистрация на сайте: https://totaldict.ru.

Если по каким-либо причинам лично присутствовать на диктанте не получится, вы можете написать его онлайн на этом же сайте.