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К «Тотальному диктанту» готовятся в Богородском
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К «Тотальному диктанту» готовятся в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2018» состоится 14 апреля в школах района Богородское.
В нескольких образовательных учреждениях района Богородское при участии представителей Молодежной палаты состоится Международная акция «Тотальный диктант-2018». Цель его проведения — помочь людям определить, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать.
Так уже известно, что в школе №1797 диктатором станет известный актёр кино и театра им. Вахтангова Сергей Епишев. Проходить он будет по адресу: Алымов переулок, д. 15.
Также диктант можно будет написать в школе №362 (ул. Ивантеевская, д. 32А), в Клубе «Лицей» (бульвар Маршала Рокоссовского, д. 3) и в галерее «Богородское» (Открытое шоссе, д. 5, к. 6). Здесь диктатором станет актер театра, художественный руководитель Театра «Правды» Алексей Остафийчук.
Начало диктанта на всех площадках в 14 часов.
Отметим, что для участия в акции требуется предварительная регистрация на сайте: https://totaldict.ru.
Если по каким-либо причинам лично присутствовать на диктанте не получится, вы можете написать его онлайн на этом же сайте.
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