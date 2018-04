Выходные в Москве: японская фотография в МАММ и концерт Хаски

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . Выставка японской фотографии в рамках фотобиеннале, концерты «Чичериной» и рэпера Хаски, спектакль «Вишневый сад» и дни иранского кино пройдут в Москве в выходные.

Выставки

В рамках «Фотобиеннале 2018» и Года Японии в России Мультимедиа Арт Музей представляет выставку «Память и свет. Японская фотография, 1950—2000. Дар Dai Nippon Printing Co. Ltd.». В 1992 году крупная японская типография Dai Nippon Printing Co. Ltd. по инициативе своего президента Йоситоси Китаямы решила познакомить французскую публику с современной японской фотографией и презентовала Европейскому дому фотографии в Париже обширное собрание работ выдающихся японских фотографов 1950-х—1990-х годов.

На выставке в МАММ представлена часть этой коллекции, охватывающая период с конца 1950-х до начала 2000-х годов, включающая работы классиков послевоенной японской фотографии и звездных фотографов, известных сегодня во всем мире, среди них: Нобуёси Араки, Масахиса Фукасэ, Сэйити Фуруя, Наоя Хатакэяма, Хиро, Эйко Хосоэ, Ясухиро Исимото, Мияко Исиути, Ихэи Кимура, Таидзи Мацуэ, Рюдзи Миямото. Одни фотографы обратились к жанру фоторепортажа, показывая нам последствия одной из самых страшных трагедий ХХ века, другие рассказывали личные истории, воскрешая утраченную любовь или семейные тайны. Многие фотографы, родившиеся после войны, обратились к теме идентичности, исследуя японские традиции и мифы.

Концерты и театр

В субботу в Мумий Тролль Music Bar пройдет концерт группы «Чичерина». В 2017 году группе «Чичерина» исполнилось 20 лет. Весь юбилейный год музыканты провели в гастролях с программой «20 лет в пути», включающей все хиты и самые свежие песни. Кроме того, был выпущен первый в истории группы сборник лучших песен за 20 лет. Также в воскресенье в ГлавClub Green Concert выступит рэпер Хаски.

В театре имени Пушкина покажут спектакль «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева . «Владимир Мирзоев, как правило, выбирает пьесы, которые начинают вибрировать в унисон с музыкой времени. Почему это происходит сейчас с чеховским „Вишневым садом“? Возможно потому, что это — пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены, торопливо сбежать на цыпочках. А кто займет их место — еще непонятно, впереди туман. Начало 21-го века смотрится в начало 20-го, как в старинное зеркало: бесчисленные рифмы, странные сближения, страхи, пророчества», — рассказывают в театре.

Эти выходные будут посвящены иранскому кино. В программе: лекции об иранском кино и культуре и фильмы одного из главных иранских режиссеров современности — Мани Хагиги, в равной степени любимого фестивалями и публикой. Самобытный, яркий и каждый раз удивляющий Хагиги создает настоящие фильмы-события, будь то абсурдный нео-нуар «Приходит Дракон!» или уморительная «Свинья».

В субботу в рамках фестиваля «Наконец-то в кино» в «Пионере» пройдет показ одного из открытий Форума Берлинале-2018 — боснийского дебюта мексиканки Марты Эрнаиз «Хаотичная жизнь Нады Кадич». Нада Кадич — мать-одиночка из Сараево, воспитывает дочь с расстройством аутистического спектра. Мужья на час, периодически появляющиеся в квартире Нады и Хавы, не слишком жалуют ребенка, и жизнь состоит из работы и попыток получить пособие. И так до бесконечности, пока Нада не собирает вещи и не отправляется вместе с дочерью в провинцию — навестить бабушку и дедушку Хавы.