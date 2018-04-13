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Жителей поселения пригласили на хореографический фестиваль
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Жителей поселения пригласили на хореографический фестиваль 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Сотрудники Культурного центра «Яковлевское» 27 апреля
организуют хореографический фестиваль. Его смогут посетить и жители
Вороновского.
На мероприятии гости смогут увидеть лучшие творческие номера
в исполнении солистов и коллективов культурного учреждения. Изюминкой
фестиваля станет то, что зрители познакомиться с работами новых проектов,
реализующихся в КЦ.
Во время мероприятия на сцене выступит и директор учреждения
Никита Фролов. Он представит свою сольную инструментальную программу.
Информацию об это разместили на официальном сайте администрации поселения
Новофедоровское.
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