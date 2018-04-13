Жителей поселения пригласили на хореографический фестиваль

Фото: архив

Сотрудники Культурного центра «Яковлевское» 27 апреля

организуют хореографический фестиваль. Его смогут посетить и жители

Вороновского.

На мероприятии гости смогут увидеть лучшие творческие номера

в исполнении солистов и коллективов культурного учреждения. Изюминкой

фестиваля станет то, что зрители познакомиться с работами новых проектов,

реализующихся в КЦ.

Во время мероприятия на сцене выступит и директор учреждения

Никита Фролов. Он представит свою сольную инструментальную программу.

Информацию об это разместили на официальном сайте администрации поселения

Новофедоровское.