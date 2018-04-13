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«Бесприданницу» представят в районе Лефортово
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«Бесприданницу» представят в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 52 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Жители района Лефортово смогут увидеть театрализованную постановку одной из пьес Александра Островского в рамках мероприятия «Уж я не верую в любовь…», которое состоится сегодня в библиотеке № 120.
— В рамках мероприятия в нашей библиотеке пройдет театрализованная постановка по драме Александра Островского «Бесприданница», приуроченная к 195-летию со дня рождения писателя, — сообщила заведующая библиотекой № 120 Ольга Захарова. — Ее сыграют воспитанники театральной студии «Дебют», которые уже не в первый раз радуют гостей библиотеки различными постановками.
Часовое представление можно будет увидеть по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Спектакль начнется в 14.00. После показа гости смогут обсудить постановку. Вход свободный.
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