«Бесприданницу» представят в районе Лефортово

Жители района Лефортово смогут увидеть театрализованную постановку одной из пьес Александра Островского в рамках мероприятия «Уж я не верую в любовь…», которое состоится сегодня в библиотеке № 120.

— В рамках мероприятия в нашей библиотеке пройдет театрализованная постановка по драме Александра Островского «Бесприданница», приуроченная к 195-летию со дня рождения писателя, — сообщила заведующая библиотекой № 120 Ольга Захарова . — Ее сыграют воспитанники театральной студии «Дебют», которые уже не в первый раз радуют гостей библиотеки различными постановками.

Часовое представление можно будет увидеть по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. Спектакль начнется в 14.00. После показа гости смогут обсудить постановку. Вход свободный.