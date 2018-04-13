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Новый спектакль покажет женский клуб Планета позитива
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Новый спектакль покажет женский клуб Планета позитива 

Администрация поселения Вороновское 37 минут назад
Фото: архив
Представители женского клуба «Планета позитива» начали подготовку к премьере спектакля. Она состоится 27 апреля в Доме культуры «Дружба».
— В постановке примут участие практически все активисты клуба. Зрители увидят историю о пяти женщинах. Каждая из которых расскажет о своей судьбе. Кроме спектакля гостей мероприятия будет ждать много интересного. Мы оформим тематические стенды, где будет рассказано какую работу провели сотрудники клуба за последние полгода, — прокомментировали представители объединения «Планета позитива».
Отметим, что спектакль начнется в 18:00. Вход свободный.
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