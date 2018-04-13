Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Аленький цветочек»

Учащиеся школы №654 имени Фридмана посетили мюзикл «Аленький цветочек» в «Театриуме на Серпуховке». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Спектакль ненавязчиво и доступно учит юного зрителя простым истинам. Дети то смеются, то пугаются, то закрывают глаза руками, то подпевают песням — они сопереживают героям сказки и проходят все вместе с ними. Превращение страшного чудища в прекрасного юношу происходит прямо на глазах зрителей. После представления, по дороге домой, дети еще долго делились своими впечатлениями, рассказывали о том, над чем смеялись, о том, что испугало, о том, что очень понравилось и тронуло сердце, ведь «театр поучает так, как этого не сделать толстой книге», — поделился подробностями представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)