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Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Аленький цветочек»
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Школьники из Текстильщиков посетили спектакль «Аленький цветочек» 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Учащиеся школы №654 имени Фридмана посетили мюзикл «Аленький цветочек» в «Театриуме на Серпуховке». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Спектакль ненавязчиво и доступно учит юного зрителя простым истинам. Дети то смеются, то пугаются, то закрывают глаза руками, то подпевают песням — они сопереживают героям сказки и проходят все вместе с ними. Превращение страшного чудища в прекрасного юношу происходит прямо на глазах зрителей. После представления, по дороге домой, дети еще долго делились своими впечатлениями, рассказывали о том, над чем смеялись, о том, что испугало, о том, что очень понравилось и тронуло сердце, ведь «театр поучает так, как этого не сделать толстой книге», — поделился подробностями представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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