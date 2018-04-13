Театральные спектакли придут в школы и сады Ханты-Мансийска

В Югре проходит 15-я Ассамблея деятелей культуры и искусства, в рамках которой состоялось подписание соглашение о сотрудничестве между департаментом образования городом Ханты-Мансийском, БУ ХМАО-Югры «Театр Кукол» и БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов Солнце».

Согласно договору, деятели искусства планируют проведение рабочих встреч, на которых будут оговорены конкретные шаги по решению вопросов продвижения театрального искусства в школах и детских садах. Отметим, что до этого времени регулирование взаимоотношений не было упорядочено. Так, например, театры, исходя из возрастной аудитории, будут показывать спектакли для детей прямо в школах и детских садах.

По словам директора Ханты-Мансийского театра кукол Павла Потапова, такая практика у учреждения есть уже давно, но до сих пор сотрудничество было хаотичным и не опиралось на какой-либо документ.

«Одно из наших пожеланий — чтобы в план воспитательной работы включали посещение спектаклей наших театров, — рассказывает директор Ханты-Мансийского театра Кукол Павел Потапов . — Это уже был бы шаг большой. Мы бы хотели установить дружелюбные отношения с образовательными учреждениями. К сожалению, на сегодняшний день мы иногда сталкиваемся с тем, что в садах заезжие коллективы с сомнительным репертуаром и художественным оформлением выступают чаще и им проще попасть к нашим маленьким зрителям, чем нам. В нашем репертуаре есть 6-7 спектаклей, которые мы можем вывозить на другие площадки. Мы всегда привозим профессиональный звук, иногда свет, оформление наших спектаклей в садах такое же, что на сцене».

Театр обско-угорских народов «Солнце», в отличие от кукольного театра, только начал делать первые шаги в этом направлении, их основная детская целевая аудитория — это среднее и старшее школьное звено.