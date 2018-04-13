Гастроли московского театра «Школа современной пьесы» пройдут в Липецке

ЛИПЕЦК, 13 апр — РИА Новости . Гастроли Московского театра «Школа современной пьесы» с участием народной артистки России Ирины Алферовой пройдут с 11 по 13 мая в Липецке, сообщает пресс-служба администрации региона.

На сцене Липецкого академического театра драмы имени Толстого пройдут четыре спектакля: лирическая комедия «Ночь с незнакомцем» болгарского режиссера Пламена Панева, мелодрама «Лондонский треугольник» Дмитрия Астрахана , спектакль для детей «Вредные советы» Андрея Андреева и комедия «Умер-шмумер, лишь бы был здоров» в постановке Иосифа Райхельгауза.

"В гастрольных спектаклях примут участие народная артистка России Ирина Алферова, народный артист России Александр Галибин , заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева . Гастроли театра в Липецке пройдут при поддержке министерства культуры РФ по программе «Большие гастроли». Программа, официально стартовавшая в апреле и направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, пятый год подряд в рамках программы «Большие гастроли» с апреля по декабрь зрителям Липецкой области покажут лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

"Подобные культурные акции способствуют тому, чтобы липчане могли увидеть лучшие постановки", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева

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