Южанка Клаудиа Кардинале согревалась на съемках «Красной палатки» водкой

РИМ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Итальянская актриса Клаудиа Кардинале, которая готовится 15 апреля отметить 80-летие, с теплотой вспоминает опыт работы с советским режиссером Михаилом Калатозовым в «Красной палатке», совместным советско-итальянском фильме 1969 года о реальной истории крушения в Арктике дирижабля «Италия» в 1928 году. Своими воспоминаниями актриса поделилась накануне дня рождения в интервью ТАСС.

"Эта работа незабываема, для меня это стало особым опытом. Я южанка из Средиземноморья, оказалась в ледяном климате", — вспоминает актриса, сыгравшая единственного вымышленного персонажа — медсестру Валерию, влюбленную в метеоролога Мальмгрена, погибшего в экспедиции. «До сих пор помню тот холод, и все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки, а я чувствовала себя хорошо! На съемочной площадке была прекрасная атмосфера и, из-за холода, немало водки!» — рассказала Кардинале.

Картина «Красная палатка», в которой постаревший генерал Нобиле спустя 40 лет восстанавливает детали своей неудачной экспедиции и вспоминает о судьбе товарищей, слал первым в СССР кинопроектом, снятом и профинансированном совместно с западной стороной. Премьера состоялась сперва в Риме накануне католического Рождества (24 декабря) 1969 года, и лишь через четыре месяца ленту увидели советские зрители. Для итальянского варианта музыку написал прославленный кинокомпозитор Эннио Морриконе

Если в Италии о «советской» работе Кардинале знают далеко не все, а в Советском Союзе ее Валерия полюбилась навсегда, а для многих представителей сильного пола она стала идеалом красоты. До «Красной палатки» Кардинале, родившаяся в Тунисе в семье выходов из Сицилии, уже на протяжении 10 лет снималась. Ее дебютом стала эпизодическая роль в одной из самых любимых итальянцами комедий «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли

Между театром и кино, Францией и Италией

Затем последовали работы с большими итальянскими режиссерами. В частности, Кардинале участвовала в создании таких шедевров, как «Восемь с половиной» (8 с 1/2, 1963) Федерико Феллини, «Леопард» (Il Gattopardo, 1963) Лукино Висконти, «Однажды на Диком Западе» (C'era una volta il West, 1968) мастера итальянского вестерна Серджо Леоне. За свою многолетнюю карьеру Кардинале работала во Франции, в частности, с идолами французского кинематографа — Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, с которыми сохранила дружеские отношения. Был у Кардинале и свой «американский период», но все же она оставалась европейской звездой.

Несмотря на богатый послужной список в кино свой юбилей Кардинале отмечает на театральной сцене. В предстоящее воскресенье ее будут чествовать в театре «Сан-Карло» в Неаполе. А сама она играет в неаполитанском театре «Аугустео» в комедии «Странная пара» современного американского драматурга Нила Саймона.

Идея постановки, по ее словам, принадлежит режиссеру Паскуале Скуитьери, с которым ее долго связывали личные и творческие отношения. Он скончался в феврале этого года, и хотя пара давно распалась, актриса всегда с теплотой говорит об их союзе. Есть на горизонте и новые проекты, как в театре, так и в кино.

Сейчас Кардинале почти все время живет во Франции, но, по собственному признанию, чувствует себя итальянкой. 15 апреля родился величайший итальянский гений — Леонардо Да Винчи . «Я этого не помнила. Здорово! Я чувствую себя итальянкой, я — итальянка», — сказала Кардинале.

На вопрос, чтобы актриса сама себе пожелала в день рождения, Кардинале ответила: «Продолжать делать то, чем я всегда занималась. Путешествовать, встречаться с людьми, работать. А человечеству — больше мира и меньше границ».