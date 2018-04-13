В Черемушках покажут сенсорный спектакль для горожан с нарушением зрения

В рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар», который проходит возле станции метро «Новые Черемушки», благотворительный фонд «Со-Единение» представит инклюзивные спектакли для горожан с ограниченными возможностями, сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».

Уточняется, что на площадке пройдут два спектакля центра творческих проектов «Инклюзион». Первый из них — яркая и динамичная постановка «Кармен», в которой выступят актеры с ограничениями по состоянию здоровья. Второй — сенсорный спектакль «4 ветра», предназначенный, в том числе, для зрителей с нарушениями слуха и зрения. Спектакль «4 ветра» можно будет увидеть в анимационном шале с 12:00 до 19:00, а «Кармен» начнется в 15:00.

Напомним, центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе стала улица Профсоюзная, владение 41. Фестивальная площадка возле станции метро «Новые Черемушки» работает с понедельника по четверг: с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. Тут, помимо всего прочего, юных гостей ежедневно ждут бесплатные творческие и кулинарные мастер-классы.